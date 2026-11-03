Различные модели Tesla. Фото: carscoops.com

Покупка подержанного электромобиля требует понимания технических нюансов каждого года выпуска и типа аккумулятора. На рынке представлены различные модели подержанных электромобилей Tesla, однако не все конфигурации гарантируют беспроблемную эксплуатацию. Специалисты по подбору отмечают, что неправильный выбор года выпуска, химического состава аккумулятора или версии рестайлинга может превратить владельца в постоянного клиента сервисных станций. Анализ популярных версий помогает определить наиболее ликвидные и надежные модификации, которые позволят сэкономить деньги при последующей перепродаже.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Норм".

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Ранние версии

Ранние экземпляры Tesla Model 3 2018–2020 годов с базовой батареей на 50 кВт·ч считаются неликвидными из-за высокого уровня деградации химических элементов за годы эксплуатации. В зимний период реальный запас хода такой машины в городе составляет всего 100–150 км, что делает ее крайне неудобной для повседневного использования.

В то же время полноприводные модификации Long Range тех же годов выпуска с аккумулятором на 75 кВт·ч проезжают около 400 км и остаются рациональным выбором за свою цену.

Редкие версии Mid Range на 62 кВт·ч являются середнячками, ведь дополнительный запас энергии позволяет спокойно передвигаться по городу.

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Особое внимание специалисты уделяют заднеприводной версии Long Range 2017–2019 годов, которая способна преодолевать более 400–450 км благодаря отсутствию переднего электродвигателя. Модификации с железо-фосфатной батареей LFP 2022–2023 годов выпуска отличаются высоким ресурсом и сохраняют более 80% емкости даже после пробега в 500 000 км.

Спортивные модификации Performance любых годов выпуска требуют повышенного внимания при покупке из-за быстрого износа аккумулятора при постоянной высокой нагрузке. Обслуживание спортивной подвески и оригинальной тормозной системы Brembo на этих автомобилях обходится значительно дороже, чем восстановление стандартных версий.

Обновление серии Highland 2024–2026 годов принесло качественную шумоизоляцию, вентиляцию сидений, дополнительный экран для задних пассажиров и улучшенный комфорт хода.

Обновленные кроссоверы

Кроссовер Tesla Model Y 2020–2021 годов часто попадает в зону риска из-за ненадежных деталей первого поколения теплового насоса и высокой вероятности дисбаланса элементов в батареях на 82 кВт·ч. Ситуация существенно улучшилась с 2022 года после установки более быстрого процессора Ryzen, двойного остекления боковых окон и обновленных компонентов системы отопления. Модификации с автопилотом четвёртого поколения 2023–2025 годов отличаются мягкой подвеской, высоким уровнем комфорта и минимальной деградацией элементов.

Редкие версии с элементами 4680 техасской сборки демонстрируют низкую деградацию батареи, но могут создать проблемы при восстановлении после аварии из-за сложности настройки программного обеспечения.

Заднеприводные модификации Long Range 2024–2025 годов проходят на 50–70 км больше, чем полноприводные аналоги, хотя требуют больше времени для поиска покупателя на вторичном рынке. Ведь большинство украинских покупателей опасаются приобретать заднеприводные автомобили для зимней эксплуатации и при сопоставимой цене отдают предпочтение полноприводным версиям Dual Motor.

Самые свежие модификации Juniper 2025–2026 годов предлагают лучший в своем классе уровень шумоизоляции и плавности хода благодаря доработанной подвеске и новым амортизаторам. Впрочем, упрощённые версии Juniper без панорамной крыши и с оригинальной передней оптикой являются неликвидными из-за отсутствия кузовных запчастей на рынке Украины.

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