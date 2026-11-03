Різні моделі Tesla. Фото: carscoops.com

Купівля вживаного електрокара вимагає розуміння технічних нюансів кожного року випуску та типу акумулятора. На ринку присутні різні моделі електромобілів Tesla з пробігом, проте не всі конфігурації гарантують безпроблемну експлуатацію. Фахівці з підбору відзначають, що неправильний вибір року випуску, хімії акумулятора чи версії рестайлінгу може перетворити власника на постійного клієнта сервісних станцій. Аналіз популярних версій допомагає визначити найбільш ліквідні та надійні модифікації, які збережуть гроші під час подальшого перепродажу.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на канал "Норм".

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Ранні версії

Ранні екземпляри Tesla Model 3 2018–2020 років з базовою батареєю на 50 кВт-год вважаються неліквідом через високий рівень деградації хімічних елементів за роки експлуатації. У зимовий період реальний запас ходу такої машини в місті становить лише 100–150 км, що робить її вкрай незручною для щоденного використання.

Водночас повнопривідні модифікації Long Range тих же років випуску з акумулятором на 75 кВт-год проїжджають близько 400 км і залишаються раціональним вибором за свою ціну.

Нечасті версії Mid Range на 62 кВт-год є середняками, адже додатковий обсяг енергії дозволяє спокійно їздити містом.

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Окрему увагу фахівці приділяють задньопривідній версії Long Range 2017–2019 років, яка здатна долати понад 400–450 км завдяки відсутності переднього електродвигуна. Модифікації з залізо-фосфатною батареєю LFP 2022–2023 років випуску вирізняються високим ресурсом і зберігають понад 80% місткості навіть після пробігу в 500 000 км.

Спортивні модифікації Performance будь-яких років вимагають підвищеної уваги під час купівлі через швидкий знос акумулятора під постійним високим навантаженням. Обслуговування спортивної підвіски та оригінальної гальмівної системи Brembo на цих машинах коштує суттєво дорожче за відновлення стандартних версій.

Оновлення серії Highland 2024–2026 років принесло якісну шумоізоляцію, вентиляцію сидінь, додатковий екран для задніх пасажирів та покращений комфорт ходу.

Оновлені кросовери

Кросовер Tesla Model Y 2020–2021 років часто потрапляє в зону ризику через ненадійні деталі першої генерації теплової помпи та високу ймовірність дисбалансу осередків у батареях на 82 кВт-год. Ситуація суттєво покращилася з 2022 року після встановлення швидшого процесора Ryzen, подвійного засклення бокових вікон та оновлених компонентів системи опалення. Модифікації з автопілотом четвертого покоління 2023–2025 років пропонують м'яку підвіску, високий рівень комфорту та мінімальну деградацію осередків.

Рідкісні версії з елементами 4680 техаської збірки демонструють низьку деградацію батареї, але можуть створити проблеми при відновленні після аварії через складність налаштування програмного забезпечення.

Задньопривідні модифікації Long Range 2024–2025 років проїжджають на 50–70 км більше за повнопривідні аналоги, хоча потребують більше часу для пошуку покупця на вторинному ринку. Адже більшість українських покупців остерігаються купувати задньопривідні машини для зимової експлуатації та за схожу ціну надають перевагу повнопривідним версіям Dual Motor.

Найсвіжіші модифікації Juniper 2025–2026 років пропонують найкращий рівень шумоізоляції та плавності ходу у своєму класі завдяки доопрацьованій підвісці та новим амортизаторам. Втім, спрощені версії Juniper без панорамного даху та з оригінальною передньою оптикою є неліквідними через відсутність кузовних запчастин на ринку України.

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