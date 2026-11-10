Tesla Model S 2017 року. Фото: netcarshow.com

Бажання отримати на вторинному ринку преміальний електромобіль Tesla за ціною бюджетного хетчбека нерідко обертається величезними чеками за відновлення силових блоків. Model S та Model X мають як вдалі модифікації з високим ресурсом, так і відверто невдалі версії. Експерти з підбору автомобілів розібрали всі покоління американських електрокарів та назвали найбільш витратні екземпляри.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на канал "Норм".

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Застарілі версії

Перші хетчбеки Tesla Model S (2012-2016) приваблюють низьким цінником, проте несуть найвищі фінансові ризики. Базові задньопривідні модифікації на 40 кВт-год та 60 кВт-год мають скромний реальний запас ходу в межах 150–200 км та вже втратили значну частину місткості.

Найбільшою бідою таких машин є великий задній електродвигун, у якому протікає сальник і заливає антифризом внутрішні плати. Ремонт або заміна цього мотора коштує від 1300 до 1500 доларів, а протікання спеціального рідкого клею у центральному моніторі Media Control Unit на чіпі Tegra додають ще кілька сотень доларів витрат.

Авто з компактнішими батареями на 70 кВт-год та 85 кВт-год на задньому приводі також залишаються ризиковими через знос підвіски, проблеми з висувними ручками дверей та сальник, який регулярно протікає.

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Повнопривідні версії 70D, 75D та 85D з двома невеликими моторами є більш надійними механічно та їздять без великих поломок силової установки. Заряджені модифікації P85D, P85+ та P90D сильно виснажені агресивним стилем їзди попередніх власників, через що постійно вимагають грошей на ремонт моторів та приводів.

Середня ланка

Рестайлінгові хетчбеки Tesla Model S (2016-2019) з новим дизайном передньої частини стали набагато якіснішими всередині. Екзотичні версії на 60 кВт-год практично не зустрічаються у продажу, а моделі 70D, 75D та 90D з двома моторами показують нормальну живучість.

Справжнім зразок стійкості серед цих років є версія 100D з великим акумулятором на 100 кВт-год. Ця машина легко долає 500 км на одному заряді та зберігає понад 90% місткості навіть після пробігу в 100 000 км.

Кросовери Tesla Model X (2016-2019) перших років випуску мають аналогічний розподіл за надійністю. Модифікації 75D та 90D вимагають постійної уваги до складного механізму задніх дверей у формі крил чайки та швидше зношують задню гуму через складне регулювання розвалу коліс. На відміну від них версія Model X 100D на акумуляторі 100 кВт·год проїжджає близько 400–450 км на одному заряді та залишається найнадійнішим сімейним кросовером свого періоду, хоча її пневматичні стійки за потреби заміни коштують понад 600 доларів за штуку.

Вдалі покоління

Модернізоване покоління Raven (2019-2021) для Model S та Model X вважається найкращим вибором на вторинному ринку. Конструктори встановили новий передній мотор від молодшої Model 3 та допрацювали адаптивну пневмопідвіску, яка стала м'якшою і витривалішою.

Версії Long Range та Long Range Plus у цих кузовах демонструють найменший відсоток деградації батареї та проїжджають понад 80 000 км без серйозних ремонтів приводів.

Останні версії Palladium (2021-2026) з оновленим салоном і штурвалом замість керма пропонують найсучасніші технології, однак їхні акумулятори деградують трохи швидше за серію Raven.

3-моторні топверсії Plaid потужністю понад 1000 к.с. прискорюються до 100 км/год лише за 2,1 секунди та забезпечують незабутні емоції від водіння, проте вимагають значних фінансових витрат на купівлю та утримання.

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