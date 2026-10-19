Для чого дійсно потрібен WD-40 і де він зашкодить автомобілю

WD-40. Фото: reddit.com

Синьо-жовтий балончик давно став неодмінним атрибутом гаража багатьох автовласників. Популярний засіб WD-40 часто вважають універсальними рідкими ключами від усіх проблем з заклиненими деталями. Проте помилкове сприйняття аерозолю як постійного мастила чи мийного засобу може завдати шкоди вузлам автомобіля. Правильне використання цього складу вимагає розуміння його призначення та чітких обмежень.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Motor1.

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Призначення аерозолю

Абревіатура назви популярного засобу розшифровується як Water Displacement (витіснення води), а число 40 вказує на сорокову за рахунком формулу, яку інженери створили ще у 1953 році. Початково цей склад розробляли для захисту аерокосмічного обладнання від корозії, проте згодом він здобув величезну популярність серед автомеханіків та побутових майстрів.

Аерозоль легко проникає у вузькі щілини, допомагає полегшити відкручування прикипілих кріплень та залишає на оброблених поверхнях тонку захисну плівку.

Завдяки своїм властивостям засіб чудово підходить для короткочасного усунення скрипу дверних петель, очищення металу від залишків клею чи застарілого мастила, а також для профілактичного захисту інструментів від іржі.

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Водночас аерозоль дає лише легкий і тимчасовий змащувальний ефект, тому він не здатен замінити спеціалізовані консистентні мастила.

Крім того, склад не можна розглядати як універсальний очисник гальмівних систем чи знежирювач, позаяк для таких завдань існують окремі професійні засоби.

Заборонені зони

Найбільша небезпека під час роботи з цим аерозолем полягає в його неправильному нанесенні на деталі, які відповідають за безпеку руху.

Категорично заборонено розпилювати склад на гальмівні диски, барабани та колодки, адже потрапляння будь-яких олійних компонентів на робочі поверхні миттєво знижує коефіцієнт тертя й призводить до небезпечної втрати ефективності гальмування.

З цієї ж причини не варто обробляти протектор шин, оскільки масляниста плівка суттєво погіршує зчеплення колеса з дорожнім покриттям.

Використання аерозолю вимагає особливої обережності при контакті з гумовими ущільнювачами, деякими видами пластику та електричними контактами, стан яких може погіршитися під дією розчинників.

Для довготривалого захисту підшипників маточин чи рухомих елементів підвіски завжди потрібні спеціальні термостійкі мастила, рекомендовані виробником.

Якщо ж певний механізм постійно скрипить або заклинює, чергова обробка аерозолем лише тимчасово маскує проблему, тому у разі фактичного зносу деталі краще одразу виконати повноцінний ремонт.

Раніше Новини.LIVE писали, чи безпечний WD-40 для автомобільної фарби. Його слід розглядати лише як тимчасове рішення, позаяк для якісного відновлення лакофарбового покриття необхідні інші засоби.

Також читайте, що скрипить під капотом авто, та чому від WD-40 стане ще гірше. Високочастотний шум може бути ознакою обриву ременя вентилятора.