Як не варто використовувати WD-40, щоб не нашкодити авто

Механік використовує WD-40. Фото: WD-40

Знаменитий синьо-жовтий балончик WD-40 можна знайти практично в кожному гаражі чи майстерні. Більшість водіїв звикли використовувати його як швидкий засіб від скрипу або для відкручування заіржавілих гайок. Проте історія та реальні можливості цього аерозолю набагато цікавіші, а його неправильне застосування може нашкодити автомобілю.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Exist.ua.

Цей секретний склад

Склад засобу розробила у 1953 році американська компанія Rocket Chemical Company. Початковим завданням було створення промислового захисту від корозії для зовнішньої оболонки космічної ракети Атлас. Згодом працівники почали забирати балончики додому для побутових потреб.

Точна формула засобу є суворо охоронюваною комерційною таємницею. Компанія свідомо відмовилася від патенту, щоб не розкривати інгредієнти публічно. У 2018 році під час переїзду формулу перевозили до банківського сховища в броньованому кейсі, який був пристебнутий наручниками до керівника компанії.

Не мастило

Головне помилкове уявлення полягає в тому, що WD-40 вважають повноцінним мастилом. Основне призначення аерозолю: витісняти вологу, проникати в закислі з'єднання, розчиняти іржу та очищати легкі забруднення. Він чудово допомагає розробити заклинену деталь чи замок, але плівка, що залишається після використання, не розрахована на тривалі навантаження.

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Для вузлів, які працюють під високим навантаженням або при високих температурах, необхідні спеціальні продукти. Напрямні супортів, підшипники та ланцюги вимагають використання літієвих, силіконових чи мідних мастил. Нанесення WD-40 лише тимчасово усуває симптом, але не забезпечує довготривалого захисту.

Правила безпеки

Офіційно засіб має понад 2000 задокументованих варіантів застосування, від зняття залишків клею до захисту інструментів від вологи. В автомобілі він стане в пригоді для обробки дверних петель, механізмів капота чи закислих кріплень перед ремонтом.

Водночас категорично заборонено наносити аерозоль на гальмівні диски, колодки чи інші фрикційні поверхні. Також не можна бризкати засіб на приводні ремені та шини, позаяк це призведе до проковзування та пошкодження гуми. Для кожної конкретної задачі в авто краще використовувати спеціалізовану автохімію.

Раніше Новини.LIVE писали, чи безпечний WD-40 для автомобільної фарби. Засіб слід розглядати лише як тимчасове рішення, позаяк для якісного відновлення лакофарбового покриття необхідні інші засоби.

Також читайте, як WD-40 може серйозно пошкодити автомобіль. Рекомендується використовувати WD-40 лише за прямим призначенням та уникати обробки ним компонентів машини, які можуть постраждати від контакту з агресивними речовинами.