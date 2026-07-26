Как не нужно использовать WD-40, чтобы не навредить авто

Механик использует WD-40. Фото: WD-40

Знаменитый сине-желтый баллончик WD-40 можно найти практически в каждом гараже или мастерской. Большинство водителей привыкли использовать его как быстрое средство от скрипа или для откручивания заржавевших гаек. Однако история и реальные возможности этого аэрозоля гораздо интереснее, а его неправильное применение может нанести вред автомобилю.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Exist.ua.

Этот секретный состав

Состав средства разработала в 1953 году американская компания Rocket Chemical Company. Изначальной задачей было создание промышленной защиты от коррозии для внешней оболочки космической ракеты Атлас. Впоследствии сотрудники начали забирать баллончики домой для бытовых нужд.

Точная формула средства является строго охраняемой коммерческой тайной. Компания сознательно отказалась от патента, чтобы не раскрывать ингредиенты публично. В 2018 году во время переезда формулу перевозили в банковское хранилище в бронированном кейсе, который был пристегнут наручниками к руководителю компании.

Не смазка

Главное заблуждение заключается в том, что WD-40 считают полноценной смазкой. Основное назначение аэрозоля: вытеснять влагу, проникать в закисшие соединения, растворять ржавчину и очищать легкие загрязнения. Он прекрасно помогает разблокировать заклинившую деталь или замок, но пленка, остающаяся после использования, не рассчитана на длительные нагрузки.

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Для узлов, работающих под высокой нагрузкой или при высоких температурах, необходимы специальные средства. Направляющие суппортов, подшипники и цепи требуют использования литиевых, силиконовых или медных смазок. Нанесение WD-40 лишь временно устраняет симптом, но не обеспечивает долговременную защиту.

Правила безопасности

Официально у средства более 2000 задокументированных вариантов применения, от удаления остатков клея до защиты инструментов от влаги. В автомобиле оно пригодится для обработки дверных петель, механизмов капота или закисших креплений перед ремонтом.

В то же время категорически запрещено наносить аэрозоль на тормозные диски, колодки или другие фрикционные поверхности. Также нельзя распылять средство на приводные ремни и шины, так как это приведет к проскальзыванию и повреждению резины. Для каждой конкретной задачи в автомобиле лучше использовать специализированную автохимию.

Ранее Новини.LIVE писали о том, безопасен ли WD-40 для автомобильной краски. Средство следует рассматривать лишь как временное решение, поскольку для качественного восстановления лакокрасочного покрытия необходимы другие средства.

Также читайте, как WD-40 может серьезно повредить автомобиль. Рекомендуется использовать WD-40 только по прямому назначению и избегать обработки им компонентов машины, которые могут пострадать от контакта с агрессивными веществами.