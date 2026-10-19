Для чего на самом деле нужен WD-40 и когда он может нанести вред авто

WD-40. Фото: reddit.com

Сине-желтый баллончик давно стал неотъемлемым атрибутом гаража многих автовладельцев. Популярное средство WD-40 часто считают универсальным жидким ключом от всех проблем с заклинившими деталями. Однако ошибочное восприятие аэрозоля как постоянной смазки или моющего средства может нанести вред узлам автомобиля. Правильное использование этого состава требует понимания его назначения и четких ограничений.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Motor1.

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Назначение аэрозоля

Аббревиатура названия популярного средства расшифровывается как Water Displacement (вытеснение воды), а число 40 указывает на сороковую по счету формулу, которую инженеры создали еще в 1953 году. Изначально этот состав разрабатывался для защиты аэрокосмического оборудования от коррозии, однако впоследствии он приобрел огромную популярность среди автомехаников и мастеров по ремонту бытовой техники.

Аэрозоль легко проникает в узкие щели, помогает облегчить откручивание прикипевших креплений и оставляет на обработанных поверхностях тонкую защитную пленку.

Благодаря своим свойствам средство отлично подходит для кратковременного устранения скрипа дверных петель, очистки металла от остатков клея или застывшей смазки, а также для профилактической защиты инструментов от ржавчины.

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В то же время аэрозоль оказывает лишь легкий и временный смазочный эффект, поэтому он не способен заменить специализированные консистентные смазки.

Кроме того, состав нельзя рассматривать как универсальное чистящее средство для тормозных систем или обезжириватель, поскольку для таких задач существуют отдельные профессиональные средства.

Запретные зоны

Наибольшая опасность при работе с этим аэрозолем заключается в его неправильном нанесении на детали, отвечающие за безопасность движения.

Категорически запрещено распылять состав на тормозные диски, барабаны и колодки, ведь попадание любых масляных компонентов на рабочие поверхности мгновенно снижает коэффициент трения и приводит к опасной потере эффективности торможения.

По этой же причине не следует обрабатывать протектор шин, поскольку маслянистая пленка существенно ухудшает сцепление колеса с дорожным покрытием.

Использование аэрозоля требует особой осторожности при контакте с резиновыми уплотнителями, некоторыми видами пластика и электрическими контактами, состояние которых может ухудшиться под действием растворителей.

Для долгосрочной защиты подшипников ступиц или подвижных элементов подвески всегда требуются специальные термостойкие смазки, рекомендованные производителем.

Если какой-то механизм постоянно скрипит или заклинивает, очередная обработка аэрозолем лишь временно маскирует проблему, поэтому в случае фактического износа детали лучше сразу провести полноценный ремонт.

Ранее Новини.LIVE писали о том, безопасен ли WD-40 для автомобильной краски. Его следует рассматривать лишь как временное решение, поскольку для качественного восстановления лакокрасочного покрытия необходимы другие средства.

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