Водіям назвали ознаки перегріву автомобільного двигуна

Перегрів двигуна в автомобілі.

Перегрів двигуна може призвести до серйозних несправностей всього за декілька хвилин. При цьому в більшості випадків проблемі можна запобігти, якщо вчасно помітити перші сигнали. Система охолодження підтримує робочу температуру мотора і захищає його від пошкоджень.

Експерти виділили ключові ознаки, які вказують на можливі несправності, повідомляє портал Новини.LIVE.

Одним із головних сигналів є попередження на панелі приладів, пов'язане з температурою двигуна або рівнем охолоджувальної рідини. Також насторожити має солодкуватий запах антифризу в салоні або під капотом. Ще однією явною ознакою є поява кольорових плям під автомобілем, що може свідчити про протікання. Крім того, проблеми з системою охолодження можуть проявлятися через слабку роботу обігрівача.

Коли варто перевірити систему охолодження

Фахівці зазначають, що навіть незначні ознаки можуть вказувати на серйозні несправності. Наприклад, холодне повітря з пічки після прогріву двигуна може свідчити про порушення циркуляції рідини. Також важливо враховувати, що нормальна температура мотора зазвичай становить близько 90-105 градусів, а її перевищення підвищує ризик пошкоджень.

Водіям рекомендують регулярно перевіряти рівень антифризу та стежити за станом системи охолодження. При виявленні підозрілих ознак варто якомога швидше звернутися на СТО для діагностики. Своєчасна перевірка допомагає уникнути перегріву двигуна та дорогого ремонту.

