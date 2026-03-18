Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Водіям назвали ознаки перегріву автомобільного двигуна

Водіям назвали ознаки перегріву автомобільного двигуна

Ua ru
Дата публікації: 18 березня 2026 06:00
Водіям назвали ознаки перегріву автомобільного двигуна
Перегрів двигуна в автомобілі. Фото: Spencer Platt/Getty Images

Перегрів двигуна може призвести до серйозних несправностей всього за декілька хвилин. При цьому в більшості випадків проблемі можна запобігти, якщо вчасно помітити перші сигнали. Система охолодження підтримує робочу температуру мотора і захищає його від пошкоджень.

Експерти виділили ключові ознаки, які вказують на можливі несправності, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Одним із головних сигналів є попередження на панелі приладів, пов'язане з температурою двигуна або рівнем охолоджувальної рідини. Також насторожити має солодкуватий запах антифризу в салоні або під капотом. Ще однією явною ознакою є поява кольорових плям під автомобілем, що може свідчити про протікання. Крім того, проблеми з системою охолодження можуть проявлятися через слабку роботу обігрівача.

Коли варто перевірити систему охолодження

Фахівці зазначають, що навіть незначні ознаки можуть вказувати на серйозні несправності. Наприклад, холодне повітря з пічки після прогріву двигуна може свідчити про порушення циркуляції рідини. Також важливо враховувати, що нормальна температура мотора зазвичай становить близько 90-105 градусів, а її перевищення підвищує ризик пошкоджень.

Водіям рекомендують регулярно перевіряти рівень антифризу та стежити за станом системи охолодження. При виявленні підозрілих ознак варто якомога швидше звернутися на СТО для діагностики. Своєчасна перевірка допомагає уникнути перегріву двигуна та дорогого ремонту.

Нагадаємо, ми розібрали задачу про проїзд перехресть та черговість руху за сигналами світлофора та розібрали, хто з водіїв винен на представленій схемі.

Раніше ми розібрали переваги та недоліки Porsche Cayenne першого покоління та пояснили, чи варто купувати такий автомобіль.

автомобіль двигун автосервіс вживані авто Автотроща
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації