Водителям назвали признаки перегрева автомобильного двигателя

Перегрев двигателя в автомобиле. Фото: Spencer Platt/Getty Images

Перегрев двигателя может привести к серьезным поломкам всего за несколько минут. При этом в большинстве случаев проблему можно предотвратить, если вовремя заметить первые сигналы. Система охлаждения поддерживает рабочую температуру мотора и защищает его от повреждений.

Эксперты выделили ключевые признаки, которые указывают на возможные неисправности, сообщает портал Новини.LIVE.

Одним из главных сигналов является предупреждение на панели приборов, связанное с температурой двигателя или уровнем охлаждающей жидкости. Также насторожить должен сладковатый запах антифриза в салоне или под капотом. Еще одним явным признаком является появление цветных пятен под автомобилем, что может свидетельствовать о протечке. Кроме того, проблемы с системой охлаждения могут проявляться через слабую работу отопителя.

Когда стоит проверить систему охлаждения

Специалисты отмечают, что даже незначительные признаки могут указывать на серьезные неисправности. Например, холодный воздух из печки после прогрева двигателя может говорить о нарушении циркуляции жидкости. Также важно учитывать, что нормальная температура мотора обычно составляет около 90–105 градусов, а ее превышение повышает риск повреждений.

Водителям рекомендуют регулярно проверять уровень антифриза и следить за состоянием системы охлаждения. При обнаружении подозрительных признаков стоит как можно скорее обратиться на СТО для диагностики. Своевременная проверка помогает избежать перегрева двигателя и дорогостоящего ремонта.

