Jaecoo 7 Super Hybrid. Фото: motor1.com

Польський водій провів за кермом плагін-гібридного кросовера Jaecoo 7 Super Hybrid цілий рік та поділився враженнями від щоденних поїздок. Новий автомобіль у багатій комплектації Exclusive коштує 169 900 злотих (близько 1 884 000 грн). За час активної експлуатації власник оцінив головні переваги силової установки та виявив прикрі недоліки електронних помічників.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Реальна економія

Гібридна система поєднує бензиновий турбомотор об'ємом 1,5 л на 143 к.с. та електродвигун потужністю 204 к.с., що разом дає 279 к.с. і 365 Нм тяги. Батарея місткістю 18,6 кВт-год дозволяє проїхати на чистій електриці до 100 км, а середня витрата пального у змішаному циклі тримається в межах від 4,7 до 5,1 л/100 км. За регулярного підзаряджання від мережі польський водій зміг подолати близько 1450 км між двома заправками.

На електротязі автомобіль рухається тихо й розганяється до 100 км/год за 8,2 с, що навіть швидше за паспортні 8,5 с. Проте після розряджання батареї до 25% бензиновий двигун починає працювати помітно голосніше, особливо під час підйому вгору.

Нав'язлива електроніка

Найбільше нарікань у власника викликають електронні системи безпеки, які після кожного запуску двигуна повертаються до заводських налаштувань. Перед кожною поїздкою водієві доводиться заходити в меню екрана і вручну вимикати три найбільш набридливі функції.

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Система утримання в смузі руху працює надто агресивно і на вузьких дорогах намагається повернути машину просто під зустрічний транспорт. Коли на двосмуговій трасі зникає розмітка, електроніка сприймає дорогу як одну смугу і тягне автомобіль на її середину. Додатково система контролю уваги вмикає звуковий сигнал навіть тоді, коли водій на секунду відводить погляд на центральний дисплей.

Неабияк дратує функція попередження про перевищення швидкості, яка реагує навіть на зайві 1 або 2 км/год. При цьому камера нерідко помиляється під час зчитування дорожніх знаків і може показати обмеження 40 км/год просто на швидкісній автомагістралі.

Комфорт салону

Попри зауваження до налаштувань асистентів, сам автомобіль залишає приємне враження завдяки тихій кабіні та м'якій підвісці. На задньому ряду вільно розмістяться троє дорослих пасажирів зростом близько 180 см, хоча багажник об'ємом 500 л власник вважає замалим для кузова завдовжки 4500 мм.

Оснащення кросовера включає панорамний дах, центральний екран на 14,8 дюйма, проєкційний дисплей та камери кругового огляду на 540 градусів. Передні крісла мають електрорегулювання, підігрів і вентиляцію, а за звук відповідає аудіосистема Sony з вісьмома динаміками. Фізичних кнопок у салоні майже немає, тому керувати більшістю функцій доводиться через сенсорний дисплей або голосом.

За рік пробігу серйозних механічних поломок не виникало, хоча мультимедійна система іноді втрачає сигнал цифрового радіо або зв'язок зі смартфоном. У таких випадках роботу електроніки швидко відновлює перезавантаження через сервісне меню.

Загалом польський автомобіліст називає цей кросовер зручним варіантом для спокійних щоденних поїздок на великі відстані. Водночас він радить розглядати лізинг замість повної купівлі через невідому надійність електроніки після завершення 7-річної гарантії.

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