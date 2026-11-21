Ford Bronco Sport 2025 року. Фото: netcarshow.com

Компактний кросовер Toyota RAV4 стабільно тримається серед лідерів продажів, тому майже кожен великий автовиробник намагається протиставити йому власну модель. У компанії Ford, яка кілька років тому відмовилася від седанів на користь SUV, ситуація з прямим аналогом виявилася неоднозначною. Відповідь залежить від того, чи розглядає покупець виключно нові машини з автосалону, чи звертає увагу на вторинний ринок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Колишній суперник

На вторинному ринку прямим аналогом японської моделі залишається Ford Escape, який багато років виступав у сегменті компактних міських кросоверів. Японський бестселер вийшов на американський ринок у 1996 році, а його американський опонент з'явився на п'ять років пізніше. Відтоді ці дві моделі вели запеклу боротьбу за покупців, а гібридний Escape дебютував ще у 2005 році та випередив гібридну версію RAV4 більш ніж на десять років.

Попри високу популярність класу, останнім часом Toyota значно випереджала американського конкурента за обсягами продажів. У результаті Ford вирішив припинити виробництво Escape наприкінці 2025 року, щоб звільнити заводи під нові проєкти та електричну платформу. Проте технічна база цієї моделі не зникла безслідно, адже на її основі американці продовжують випускати кросовер Ford Bronco Sport та компактний пікап Ford Maverick.

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Актуальна заміна

Після відходу Escape з конвеєра роль найкомпактнішого та найдоступнішого кросовера марки перейшла до Ford Bronco Sport. Обидві моделі мають схожі габарити та близьку стартову ціну, проте суттєво відрізняються за характером і технічним начинням. Японський кросовер 2026 року пропонується виключно з гібридними силовими установками, тоді як Bronco Sport взагалі не має гібридних версій.

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Базові модифікації Toyota RAV4 оснащують переднім приводом, а кожен Bronco Sport сходить з конвеєра лише з повним приводом. Американський кросовер помітно поступається супернику в паливній економічності, зате має брутальний дизайн та значно кращу прохідність на бездоріжжі.

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Несподіваною альтернативою японському кросоверу в салонах Ford став компактний пікап Maverick 2026 року, який також збудували на платформі Escape. На відміну від Bronco Sport, пікап отримав доступніші передньопривідні комплектації та стандартну гібридну установку у більшості версій. Хоча за обсягом вантажного відсіку він поступається кросоверу, поєднання економічності, універсальності та різноманітних модифікацій зробило Maverick хітом бренду.

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