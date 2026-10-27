Ford Fusion 2013 року. Фото: netcarshow.com

Вживані гібридні седани Toyota Camry та Ford Fusion залишаються найпопулярнішими варіантами для купівлі на аукціонах у США. Обидва автомобілі мають схожі розміри та загальне призначення, але суттєво відрізняються характером на дорозі, практичністю та збереженням вартості. Для вдалого вибору слід детально порівняти технічні характеристики, економічність та стан ліквідності цих моделей на вторинному ринку. При цьому правильна діагностика електроніки та батареї залишається головним етапом перед укладанням угоди.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autopark.

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Технічні характеристики

Американський седан Ford Fusion Hybrid (2013–2020) оснащений 2-літровим бензиновим мотором за циклом Аткінсона та літій-іонною батареєю. Сумарна потужність установки досягає 188 к.с., а середня витрата пального у змішаному циклі становить близько 5,6 л/100 км. Модель отримала безступеневу трансмісію eCVT та виключно передній привод.

Японський седан Toyota Camry Hybrid поколінь XV50 та XV55 (2011–2017) має мотор 2,5 л потужністю близько 200 к.с. та нікель-металгідридну батарею. Споживання пального у змішаному режимі становить 5,7 л/100 км, а багажне відділення вміщує 370 л.

Toyota Camry 2015 року. Фото: netcarshow.com

Сучасніша Toyota Camry Hybrid у кузові XV70 (2017–2024) видає 208 к.с. та показує витрату в межах 4,5–5,0 л/100 км.

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Практичність моделей

У ранніх поколіннях обидвох седанів тяговий акумулятор розташований одразу за спинками задніх сидінь. Через таке рішення об'єм багажника у Ford Fusion становить лише 340 л, а спинки дивана не складаються повноцінно.

Toyota Camry XV70 отримала суттєве покращення конструкції, позаяк батарею перенесли під заднє сидіння. Це дозволило збільшити об'єм багажника до 430 л та зберегти можливість трансформації салону.

Ford Fusion пропонує водієві більш динамічне рульове керування та щільну підвіску для активної їзди. Салон моделі має сучасне оснащення, але електроніка та 12-вольтова мережа вимагають регулярного контролю.

Toyota Camry робить головну ставку на комфорт руху, м'якість підвіски та високий рівень шумоізоляції. Модель краще підходить для довгих поїздок поганими дорогами, а її гібридна система демонструє високу надійність.

Особливості вибору

Купівля Ford Fusion Hybrid дозволяє отримати оснащений автомобіль за нижчою ціною. При цьому версія Fusion Energi з можливістю підзарядки від розетки підходить для щоденних міських поїздок виключно на електротязі.

Модель Toyota Camry коштує дорожче на старті, але значно повільніше втрачає у ціні та легше продається через кілька років.

Перед купівлею будь-якого екземпляра важливо перевірити історію пошкоджень, стан тягової батареї та роботу системи її охолодження.

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