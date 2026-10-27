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Главная Авто Toyota Camry или Ford Fusion из США: какой подержанный гибрид лучше

Toyota Camry или Ford Fusion из США: какой подержанный гибрид лучше

Ua ru
27 октября 2026 15:30
Подержанные Toyota Camry и Ford Fusion из США: какой гибрид лучше netcarshow.com
Ford Fusion 2013 года. Фото: netcarshow.com

Подержанные гибридные седаны Toyota Camry и Ford Fusion остаются самыми популярными вариантами для покупки на аукционах в США. Оба автомобиля имеют схожие размеры и общее назначение, но существенно отличаются по поведению на дороге, практичности и сохранности стоимости. Для удачного выбора следует подробно сравнить технические характеристики, экономичность и ликвидность этих моделей на вторичном рынке. При этом правильная диагностика электроники и аккумулятора остается ключевым этапом перед заключением сделки.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autopark.

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Технические характеристики

Американский седан Ford Fusion Hybrid (2013–2020) оснащен 2-литровым бензиновым двигателем по циклу Аткинсона и литий-ионной батареей. Суммарная мощность силовой установки достигает 188 л.с., а средний расход топлива в смешанном цикле составляет около 5,6 л/100 км. Модель получила бесступенчатую трансмиссию eCVT и исключительно передний привод.

Японский седан Toyota Camry Hybrid поколений XV50 и XV55 (2011–2017) оснащен двигателем объемом 2,5 л мощностью около 200 л.с. и никель-металлогидридной батареей. Расход топлива в смешанном режиме составляет 5,7 л/100 км, а объем багажника — 370 л.

Червона Toyota Camry мчить дорогою
Toyota Camry 2015 года. Фото: netcarshow.com

Более современная Toyota Camry Hybrid в кузове XV70 (2017–2024) развивает 208 л.с. и демонстрирует расход в пределах 4,5–5 л/100 км.

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Практичность моделей

В ранних поколениях обоих седанов тяговый аккумулятор расположен сразу за спинками задних сидений. Из-за такого решения объем багажника у Ford Fusion составляет всего 340 л, а спинки дивана не складываются полностью.

Toyota Camry XV70 получила существенное улучшение конструкции, поскольку аккумулятор перенесли под заднее сиденье. Это позволило увеличить объем багажника до 430 л и сохранить возможность трансформации салона.

Ford Fusion предлагает водителю более динамичное рулевое управление и жесткую подвеску для активной езды. Салон модели имеет современное оснащение, но электроника и 12-вольтовая сеть требуют регулярного контроля.

Toyota Camry делает главную ставку на комфорт движения, мягкость подвески и высокий уровень шумоизоляции. Модель лучше подходит для длительных поездок по плохим дорогам, а ее гибридная система демонстрирует высокую надежность.

Особенности выбора

Покупка Ford Fusion Hybrid позволяет приобрести хорошо оснащенный автомобиль по более низкой цене. При этом версия Fusion Energi с возможностью подзарядки от розетки подходит для ежедневных городских поездок исключительно на электротяге.

Модель Toyota Camry стоит дороже при покупке, но значительно медленнее теряет в цене и легче продается через несколько лет.

Перед покупкой любого экземпляра важно проверить историю повреждений, состояние тяговой батареи и работу системы её охлаждения.

Ранее Новини.LIVE представляли ТОП-7 самых надежных годов выпуска Toyota Camry. Эксперты назвали лучшие модели автомобиля с 2005 по 2021 годы.

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США авто Ford автомобиль гибрид Toyota подержанные авто седан
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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