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Головна Авто Toyota проти Ford: які автомобілі швидше знецінюються

Toyota проти Ford: які автомобілі швидше знецінюються

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 15:45
Toyota проти Ford: які авто втрачають ціну швидше
Кросовери Toyota та Ford. Фото: driving.ca

Аналізуючи залишкову вартість на вторинному ринку, бренди Toyota та Ford показують принципово різні результати знецінення. Високий попит на моделі обох марок формує велику пропозицію, проте японські автомобілі традиційно втрачають у ціні значно повільніше за американські. На це впливають як менші обсяги продажів окремих моделей Toyota, що створює дефіцит на ринку вживаних авто, так і підтверджена роками репутація надійності.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Повнорозмірні пікапи

У сегменті важких пікапів Ford F-150 з базовим мотором 3,3 л на 290 к.с. за п'ять років втрачає близько 47% від початкової вартості. Його прямий конкурент Toyota Tundra з потужним двигуном V8 5,7 л на 381 к.с. демонструє значно вищу стійкість. Цей японський пікап знецінюється лише на 26%, що пояснюється значно меншим обсягом первинних продажів порівняно з масовою серією F-150.

Схожа ситуація спостерігається і серед рамних позашляховиків. Великий Ford Expedition втрачає приблизно 59% початкової ціни, тоді як залишкова вартість Toyota Sequoia знижується лише на 19-26%. Обсяг продажів американського позашляховика вдесятеро перевищує показники японського опонента, що створює надлишок пропозицій на вторинному ринку.

Популярні кросовери

Компактний кросовер Toyota RAV4 з 2-літровим мотором на 203 к.с. утримує залишкову вартість на високому рівні, знецінюючись лише на 29% за п'ять років. Конкурентний Ford Escape з 1,5-літровим трициліндровим двигуном на 181 к.с. втрачає за цей же період близько 58%. На вторинному ринку вживаний RAV4 продається суттєво дорожче завдяки високому попиту та базовому оснащенню системами безпеки.

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У середньорозмірному класі кросовер Ford Explorer з мотором 2,3 л на 300 к.с. знецінюється на 58%, чому сприяє велика кількість кампаній з відкликання від виробника. Натомість Toyota 4Runner з мотором 4 л на 270 к.с. втрачає лише 24% вартості через високу надійність.

Єдине рівняння

Винятком є пікап Ford Ranger, який втрачає 30% ціни та майже нарівно змагається з Toyota Tacoma, що знецінюється на 23-35%.

Раніше Новини.LIVE писали, які японські кросовери служать власникам вічно. Ці авто повільно втрачають ринкову ціну і щодня заводяться без зайвих фінансових сюрпризів для власника.

Також читайте, які вживані гібридні авто економніші: японські чи європейські. Справжнім сюрпризом для експертів стала повна відсутність представників європейської автомобільної промисловості у першій десятці нового рейтингу економічності.

авто Ford автомобіль Toyota вживані авто кросовер позашляховик пікап
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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