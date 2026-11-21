Ford Bronco Sport 2025 года. Фото: netcarshow.com

Компактный кроссовер Toyota RAV4 стабильно удерживает лидирующие позиции по продажам, поэтому почти каждый крупный автопроизводитель пытается противопоставить ему свою модель. В компании Ford, которая несколько лет назад отказалась от седанов в пользу SUV, ситуация с прямым аналогом оказалась неоднозначной. Ответ зависит от того, рассматривает ли покупатель исключительно новые машины из автосалона или обращает внимание на вторичный рынок.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Реклама

Бывший конкурент

На вторичном рынке прямым аналогом японской модели остается Ford Escape, который много лет выступал в сегменте компактных городских кроссоверов. Японский бестселлер вышел на американский рынок в 1996 году, а его американский конкурент появился на пять лет позже. С тех пор эти две модели вели ожесточенную борьбу за покупателей, а гибридный Escape дебютировал еще в 2005 году и опередил гибридную версию RAV4 более чем на десять лет.

Несмотря на высокую популярность этого класса, в последнее время Toyota значительно опережала американского конкурента по объемам продаж. В результате Ford решил прекратить производство Escape в конце 2025 года, чтобы освободить заводы для новых проектов и электрической платформы. Однако техническая база этой модели не исчезла бесследно, ведь на её основе американцы продолжают выпускать кроссовер Ford Bronco Sport и компактный пикап Ford Maverick.

Актуальная замена

После ухода Escape с конвейера роль самого компактного и доступного кроссовера марки перешла к Ford Bronco Sport. Обе модели имеют схожие габариты и близкую стартовую цену, однако существенно отличаются по характеру и техническому оснащению. Японский кроссовер 2026 года предлагается исключительно с гибридными силовыми установками, тогда как у Bronco Sport вообще нет гибридных версий.

Читайте также:

Базовые модификации Toyota RAV4 оснащаются передним приводом, а каждый Bronco Sport сходит с конвейера только с полным приводом. Американский кроссовер заметно уступает конкуренту в топливной экономичности, зато отличается брутальным дизайном и значительно лучшей проходимостью по бездорожью.

Неожиданной альтернативой японскому кроссоверу в салонах Ford стал компактный пикап Maverick 2026 года, который также построен на платформе Escape. В отличие от Bronco Sport, пикап получил более доступные переднеприводные комплектации и стандартную гибридную установку в большинстве версий. Хотя по объему грузового отсека он уступает кроссоверу, сочетание экономичности, универсальности и разнообразия модификаций сделало Maverick хитом бренда.

Ранее Новини.LIVE писали, какой подержанный гибрид из США лучше: Toyota Camry или Ford Fusion. Оба автомобиля имеют схожие размеры и общее назначение, но существенно отличаются характером на дороге, практичностью и сохранностью стоимости.

Также читайте, какие автомобили быстрее теряют в цене: Toyota или Ford. Высокий спрос на модели обеих марок формирует большое предложение, однако одни автомобили традиционно теряют в цене значительно медленнее, чем другие.