Jaecoo 7 Super Hybrid. Фото: motor1.com

Польский водитель провел за рулем плагин-гибридного кроссовера Jaecoo 7 Super Hybrid целый год и поделился впечатлениями от ежедневных поездок. Новый автомобиль в богатой комплектации Exclusive стоит 169 900 злотых (около 1 884 000 грн). За время активной эксплуатации владелец оценил основные преимущества силовой установки и обнаружил досадные недостатки электронных помощников.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Реальная экономия

Гибридная система сочетает бензиновый турбомотор объемом 1,5 л мощностью 143 к.с. и электродвигатель мощностью 204 л.с., что в сумме дает 279 л.с. и 365 Нм тяги. Батарея емкостью 18,6 кВт·ч позволяет проехать на чистом электричестве до 100 км, а средний расход топлива в смешанном цикле держится в пределах от 4,7 до 5,1 л/100 км. При регулярной подзарядке от сети польский водитель смог преодолеть около 1450 км между двумя заправками.

На электротяге автомобиль движется тихо и разгоняется до 100 км/ч за 8,2 с, что даже быстрее, чем указано в техническом паспорте (8,5 с). Однако после разряда батареи до 25% бензиновый двигатель начинает работать заметно громче, особенно при подъеме в гору.

Навязчивая электроника

Больше всего нареканий у владельца вызывают электронные системы безопасности, которые после каждого запуска двигателя возвращаются к заводским настройкам. Перед каждой поездкой водителю приходится заходить в меню экрана и вручную отключать три самые надоедливые функции.

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Система удержания в полосе движения работает слишком агрессивно и на узких дорогах пытается повернуть машину прямо под встречный транспорт. Когда на двухполосной трассе исчезает разметка, электроника воспринимает дорогу как одну полосу и тянет автомобиль к ее середине. Кроме того, система контроля внимания включает звуковой сигнал даже тогда, когда водитель на секунду отводит взгляд на центральный дисплей.

Немало раздражает функция предупреждения о превышении скорости, которая реагирует даже на лишние 1 или 2 км/ч. При этом камера нередко ошибается при считывании дорожных знаков и может показать ограничение 40 км/ч прямо на скоростной автомагистрали.

Комфорт салона

Несмотря на замечания к настройкам ассистентов, сам автомобиль оставляет приятное впечатление благодаря тихой кабине и мягкой подвеске. На заднем ряду свободно разместятся трое взрослых пассажиров ростом около 180 см, хотя багажник объемом 500 л владелец считает слишком маленьким для кузова длиной 4500 мм.

Оснащение кроссовера включает панорамную крышу, центральный экран диагональю 14,8 дюйма, проекционный дисплей и камеры кругового обзора на 540 градусов. Передние сиденья имеют электрорегулировку, подогрев и вентиляцию, а за звук отвечает аудиосистема Sony с восемью динамиками. Физических кнопок в салоне почти нет, поэтому управлять большинством функций приходится через сенсорный дисплей или голосом.

За год пробега серьезных механических поломок не возникало, хотя мультимедийная система иногда теряет сигнал цифрового радио или связь со смартфоном. В таких случаях работу электроники быстро восстанавливает перезагрузка через сервисное меню.

В целом польский автомобилист называет этот кроссовер удобным вариантом для спокойных ежедневных поездок на большие расстояния. В то же время он советует рассматривать лизинг вместо полной покупки из-за неизвестной надежности электроники после истечения 7-летней гарантии.

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