Renault Austral 2026 года. Фото: netcarshow.com

Современные гибридные автомобили демонстрируют отличную экономичность в плотном городском трафике, однако на загородных магистралях ситуация кардинально меняется. На высокой скорости сопротивление воздуха резко возрастает, поэтому бензиновый двигатель вынужден работать практически непрерывно. Французские журналисты протестировали популярные компактные кроссоверы на скорости 130 км/ч, чтобы выяснить их истинный аппетит. Результаты измерений показали заметную разницу между различными инженерными схемами силовых установок.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на L’argus.

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Результаты измерений

В ходе независимых дорожных испытаний на скорости 130 км/ч сравнили пять популярных гибридных моделей разных производителей.

Nissan Qashqai e-POWER с последовательной гибридной системой расходует 7 л/100 км.

с последовательной гибридной системой расходует 7 л/100 км. Renault Austral оснащен параллельной гибридной системой и демонстрирует такой же расход — 7 л/100 км.

оснащен параллельной гибридной системой и демонстрирует такой же расход — 7 л/100 км. Toyota RAV4 Hybrid со схемой распределения мощности потребляет 7,1 л/100 км.

со схемой распределения мощности потребляет 7,1 л/100 км. Hyundai Tucson Hybrid с параллельной архитектурой потребляет от 7,5 до 8,2 л/100 км.

с параллельной архитектурой потребляет от 7,5 до 8,2 л/100 км. Kia Sportage Hybrid показал самый высокий расход в этой группе от 8,5 до 9,5 л/100 км.

Отдельно эксперты отметили более компактный гибрид Renault Symbioz, который во время летних поездок расходует 6,5 л/100 км благодаря коротким фазам движения накатом на электротяге.

Технические особенности

Обновленный Nissan Qashqai e-POWER использует нестандартную последовательную схему, при которой колеса всегда вращает электродвигатель, а бензиновый агрегат работает исключительно в качестве генератора. Благодаря более крупному турбокомпрессору инженерам удалось снизить обороты двигателя на 200 об/мин и уменьшить расход топлива на трассе на 13% по сравнению с предыдущей версией. Если раньше кроссовер расходовал на магистрали почти 8,5 л/100 км, то теперь этот показатель снизился до 7 л/100 км, а на обычных загородных дорогах составляет всего 4,7 л/100 км.

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Для сравнения: полностью электрические кроссоверы того же класса на скорости 130 км/ч расходуют около 24 кВт·ч на 100 км, что вынуждает водителей часто останавливаться у станций быстрой зарядки.

Влияние конструкции

Многие водители ошибочно считают плагин-гибриды с большими аккумуляторами лучшим выбором для дальних поездок. На самом деле после полной разрядки батареи на трассе такой автомобиль вынужден везти более 150 кг лишнего веса, из-за чего бензиновый двигатель начинает расходовать значительно больше топлива.

Самозаряжающиеся гибриды лишены этого недостатка, ведь они легче, не привязаны к розеткам и поддерживают стабильный уровень заряда буферной батареи во время движения.

Ранее Новини.LIVE представляли рейтинг плагин-гибридных автомобилей с наибольшим запасом хода на электричестве. Эксперты оценивали актуальные модели 2027 модельного года по методике EPA, однако для нескольких автомобилей без официальной сертификации взяли показатели 2026 модельного года.

Также читайте о главных недостатках мягких гибридных автомобилей. Электродвигатель в этой системе работает лишь как помощник основного бензинового двигателя и не способен самостоятельно приводить колеса в движение.