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Главная Авто Семь гибридных автомобилей с самым высоким расходом топлива

Семь гибридных автомобилей с самым высоким расходом топлива

Ua ru
10 ноября 2026 07:35
Семь гибридных автомобилей с самым высоким расходом топлива abt-america.com
Audi RS Q8 2024 года. Фото: abt-america.com

Низкий расход топлива считается главным преимуществом гибридных технологий, однако далеко не все электрифицированные модели создавались с целью максимальной экономии. Многие автопроизводители используют электродвигатели для увеличения мощности силовой установки или пытаются хоть немного улучшить показатели тяжелых машин. Из-за этого на рынке присутствуют экземпляры, средний расход которых выходит за пределы 12–19 л/100 км в смешанном цикле. Эксперты собрали семь гибридных моделей с худшими показателями экономичности.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

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Полноразмерные пикапы

Мощный рамный пикап Toyota Tundra i-Force Max TRD Pro (2026) оказался самым экономичным среди участников списка. Его гибридная силовая установка с 3,4-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом развивает 437 л.с. и 790 Нм крутящего момента. Специальное внедорожное оборудование версии TRD Pro ухудшает аэродинамику и увеличивает вес, из-за чего расход топлива составляет 12,4 л/100 км.

Американский пикап Chevrolet Silverado 1500 Hybrid (2005) стал одним из первых экспериментов корпорации General Motors с гибридами 20 лет назад. Под капотом работал 5,3-литровый двигатель V8 мощностью 295 л.с. в сочетании с упрощенной электросистемой start-stop, которая лишь выключала двигатель на остановках и не могла приводить автомобиль в движение на электротяге. Полноприводная версия показала расход 14,7 л/100 км, что дало лишь мизерную экономию по сравнению с обычным бензиновым вариантом.

Немецкие кроссоверы

Заряженный кроссовер Audi RS Q8 (2024) оснащен 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 591 л.с. и мягким гибридом. Эта система лишь рекуперирует энергию при торможении, не позволяя двигаться исключительно на электротяге. В результате разгон до 100 км/ч занимает 3,2 секунды, а средний расход топлива достигает 15,7 л/100 км.

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Конкурент от баварцев BMW X5 M Competition (2026) использует 4,4-литровый турбодвигатель V8 мощностью 617 л.с. с мягкой гибридной системой. 5-местный кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды, достигая максимальной скорости 285 км/ч со специальным пакетом. При этом расход топлива также составляет 15,7 л/100 км.

Большой 3-хрядный кроссовер Mercedes-AMG GLS 63 (2022) массой почти 2,7 т оснащен 4-литровым турбодвигателем V8 мощностью 603 л.с. с мягкой гибридной системой EQ Boost. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды, однако его расход топлива составляет те же 15,7 л/100 км.

Заряженные спорткары

Американский суперкар Chevrolet Corvette ZR1X (2026) сочетает в себе 5,5-литровый турбодвигатель V8 мощностью 1064 л.с. и электродвигатель на передней оси мощностью 186 л.с., развивая в сумме 1250 л.с. Полноприводное купе разгоняется до 100 км/ч за 2,1 секунды, но потребляет 16,8 л/100 км в смешанном цикле.

Гибридный гиперкар Lamborghini Revuelto (2026) сочетает в себе атмосферный 6,5-литровый двигатель V12 и три электродвигателя общей мощностью 1011 л.с. Аккумулятор емкостью 3,8 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге всего около 8 км. Разгон до 100 км/ч занимает 2,2 секунды, а расход топлива составляет 19,6 л/100 км, что делает его наименее экономичным гибридом на рынке.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как меняется расход топлива при различной скорости автомобиля. Стремление двигаться быстрее заставляет двигатель работать с повышенной нагрузкой.

Также читайте, из-за каких мелочей автомобиль расходует лишнее топливо. Если машина вдруг начала потреблять 10–12 л вместо привычных 8 л/100 км, проверку следует начинать с базовых узлов.

авто BMW Mercedes-Benz автомобиль спорткар гибрид Audi Toyota кроссовер Chevrolet Lamborghini пикап
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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