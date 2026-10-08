Влияние скорости авто на расход топлива: расчеты для бензина

Автомобиль на высокой скорости. Фото: netcarshow.com

После длительного пребывания в городских пробках выезд на свободную загородную трассу воспринимается как возможность существенно сэкономить топливо. Однако изменение расхода топлива в зависимости от скорости движения автомобиля часто преподносит неприятные сюрпризы. Стремление двигаться быстрее заставляет двигатель работать с повышенной нагрузкой. Увеличение скорости всего на несколько десятков километров в час способно существенно увеличить расходы на заправку.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media.

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Физика сопротивления

Главной причиной повышенного расхода бензина на скоростной трассе является аэродинамическое сопротивление воздуха. При увеличении скорости сила давления воздушного потока растет пропорционально квадрату, что требует от двигателя значительно больше энергии. На скорости 120 км/ч сопротивление воздуха давит на кузов почти вдвое сильнее, чем на 90 км/ч.

Двигателю больше не приходится постоянно разгонять машину после остановок, зато на высокой скорости ему требуется значительно больше энергии для поддержания движения. Двигатель работает с повышенной нагрузкой, хотя водителю может казаться, что он лишь слегка нажимает на педаль газа и практически не нагружает двигатель.

Наглядные примеры

Популярный седан Toyota Corolla с 1,6-литровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач демонстрирует эту зависимость. При движении со скоростью 100 км/ч автомобиль расходует около 7 л/100 км, а при снижении скорости до 80 км/ч показатель составляет около 5,5 л/100 км.

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При 120 км/ч расход возрастает до 8,5 л/100 км, а если разогнаться до 150 км/ч, показатель поднимается уже примерно до 12 л/100 км.

Крупнейшие испытания 74 различных автомобилей доказывают, что наиболее оптимальная скорость для экономии топлива находится в диапазоне от 60 до 90 км/ч. В диапазоне от 80 до 130 км/ч расход растет в среднем более чем в полтора раза.

Городские пробки

В городских условиях характер расхода топлива определяется постоянными остановками, светофорами и повторными разгонами. Каждый набор скорости требует от двигателя порции дополнительного бензина, поэтому даже относительно медленная городская езда может оказаться менее экономичной, чем равномерное движение по трассе. Для бензиновой Toyota Corolla з 1,8-литровим мотором, по официальным данным, расход в городе составляет 8,1 л/100 км, а за городом — 6,4 л/100 км.

На загородной дороге влияние скорости проявляется значительно сильнее. Когда автомобиль долго движется с одинаковым темпом, исчезает значительная часть потерь от разгонов, но начинает доминировать сопротивление воздуха.

Экономический расчет

Правила дорожного движения в Украине устанавливают четкие скоростные ограничения для различных типов дорог. На обычных трассах за пределами населенных пунктов разрешено двигаться со скоростью 90 км/ч, на дорогах с разделительной полосой — 110 км/ч, а на автомагистралях — 130 км/ч. Водителям со стажем менее двух лет разрешено ехать не быстрее 70 км/ч.

Если преодолеть расстояние в 500 км со скоростью 120 км/ч вместо 100 км/ч, упомянутая Toyota Corolla потратит дополнительно около 7,5 л бензина. При средней стоимости топлива А-95 на уровне 89 грн за литр переплата составит ориентировочно 670 грн. При этом реальная экономия времени окажется меньше часа, если по дороге не придется снижать скорость.

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