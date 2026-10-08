Вплив швидкості авто на витрату пального: розрахунки для бензину

Автомобіль на високій швидкості. Фото: netcarshow.com

Після тривалого перебування в міських заторах виїзд на вільну заміську трасу сприймається як можливість суттєво заощадити пальне. Проте зміна витрати пального залежно від швидкості руху автомобіля часто підносить неприємні сюрпризи. Прагнення рухатися стрімкіше змушує мотор працювати з підвищеним навантаженням. Додавання всього кількох десятків кілометрів на годину спроможне суттєво наростити витрати на заправку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media.

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Фізика опору

Головною причиною підвищеного споживання бензину на швидкісній дорозі є аеродинамічний опір повітря. При збільшенні швидкості сила тиску повітряного потоку зростає пропорційно квадрату, що вимагає від двигуна значно більше енергії. На швидкості 120 км/год опір повітря тисне на кузов майже вдвічі сильніше, ніж на 90 км/год.

Двигуну більше не доводиться постійно розганяти машину після зупинок, зате на високій швидкості йому потрібно значно більше енергії для підтримання руху. Мотор працює з підвищеним навантаженням, хоча водієві може здаватися, що він лише злегка натискає на педаль газу й практично не навантажує двигун.

Наочні приклади

Популярний седан Toyota Corolla з 1,6-літровим бензиновим мотором та автоматичною коробкою передач демонструє цю залежність. Під час руху зі швидкістю 100 км/год авто витрачає близько 7 л/100 км, а за зниження швидкості до 80 км/год показник становить близько 5,5 л/100 км.

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При 120 км/год споживання зростає до 8,5 л/100 км, а якщо розігнатися до 150 км/год, показник підіймається вже приблизно до 12 л/100 км.

Наймасштабніші випробування 74 різних машин доводять, що найідеальніший темп для збереження пального перебуває в межах від 60 до 90 км/год. У діапазоні між 80 і 130 км/год витрата зростає в середньому більш як у півтора раза.

Міські затори

У міських умовах характер витрати пального визначається постійними зупинками, світлофорами та повторними розгонами. Кожен набір швидкості вимагає від двигуна порції додаткового бензину, тому навіть відносно повільна міська їзда може виявитися менш економною, ніж рівномірний рух трасою. Для бензинової Toyota Corolla з 1,8-літровим мотором, за офіційними замірами, витрата в місті становить 8,1 л/100 км, а за містом — 6,4 л/100 км.

На заміській дорозі вплив швидкості проявляється значно сильніше. Коли автомобіль довго рухається з однаковим темпом, зникає значна частина втрат від розгонів, але починає домінувати опір повітря.

Економічний розрахунок

Правила дорожнього руху в Україні встановлюють чіткі швидкісні ліміти для різних типів доріг. На звичайних трасах за межами населених пунктів дозволено рухатися 90 км/год, на дорогах з розділювальною смугою — 110 км/год, а на автомагістралі — 130 км/год. Водіям зі стажем менш ніж два роки дозволено їхати не більше 70 км/год.

Якщо подолати дистанцію у 500 км зі швидкістю 120 км/год замість 100 км/год, згадана Toyota Corolla витратить додатково близько 7,5 л бензину. За середньої вартості пального А-95 на рівні 89 грн за літр переплата становитиме орієнтовно 670 грн. При цьому реальний виграш у часі виявиться меншим за годину, якщо по дорозі не доведеться зменшувати швидкість.

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