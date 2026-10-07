Почему авто начинает расходовать больше топлива: незаметные причины

Водитель заправляет свой автомобиль. Фото: magnific.com

Два абсолютно одинаковых автомобиля одной модели с аналогичными двигателями и коробками передач могут демонстрировать кардинально разный расход бензина или дизтоплива. Дополнительный расход топлива часто возникает не из-за стиля вождения, а вследствие незаметных технических мелочей и особенностей повседневных поездок. Бортовой компьютер не всегда показывает точные данные, поэтому для реальной оценки стоит заправлять полный бак и считать фактическое потребление. Если машина вдруг стала съедать 10–12 л вместо привычных 8 л/100 км, проверку следует начинать с базовых узлов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на канал EXIST.UA.

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Ходовая часть

Первой и самой простой причиной перерасхода становится низкое давление в шинах. Когда шина спущена, увеличивается сопротивление качению, и двигателю приходится тратить больше энергии на движение. Также влияют более широкие или тяжелые нестандартные колеса. Нарушенная геометрия подвески и неправильные углы развала-схождения создают дополнительное торможение, даже если автомобиль едет ровно и руль не тянет в сторону.

Еще одним скрытым врагом экономичности является заклинивающий тормозной суппорт. Если тормозная колодка не отходит от диска полностью, колесо постоянно тормозит во время движения. Проверить это можно на сервисе или самостоятельно, сравнив температуру тормозных дисков после поездки. Одно горячее колесо сразу укажет на проблему в механизме.

Двигатель и датчики

Для эффективной работы двигателя необходима правильная топливовоздушная смесь. Забитый воздушный фильтр или проблемы во впускной системе заставляют электронику подавать больше топлива. При этом автомобиль может отлично заводиться, не глохнуть и не выдавать ошибок на приборной панели.

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Также на расход влияют сбои в датчиках температуры и состава выхлопных газов, которые передают искаженные данные на блок управления.

Существенно повышают расход топлива короткие городские поездки на расстояние 3–5 км. В первые минуты после холодного запуска двигатель работает в обогащенном режиме и не успевает полностью прогреться.

Ранее Новини.LIVE писали о том, почему осенью автомобиль расходует больше топлива. Похолодание существенно меняет условия эксплуатации и заставляет двигатель работать с повышенной нагрузкой.

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