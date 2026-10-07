Чому авто починає витрачати більше пального: непомітні причини

Водій заправляє своє авто. Фото: magnific.com

Два абсолютно однакових автомобілі однієї моделі з аналогічними двигунами та коробками передач можуть демонструвати кардинально різний апетит до бензину чи дизеля. Додаткові витрати пального часто виникають не через стиль водіння, а внаслідок непомітних технічних дрібниць та особливостей щоденних поїздок. Бортовий комп'ютер не завжди показує точні дані, тому для реальної оцінки варто заправляти повний бак і рахувати фактичне споживання. Якщо машина раптом почала з'їдати 10–12 л замість звичних 8 л/100 км, перевірку слід починати з базових вузлів.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на канал EXIST.UA.

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Ходова частина

Першою найпростішою причиною перевитрати стає низький тиск у шинах. Коли шина спущена, збільшується опір коченню, і мотору доводиться витрачати більше енергії на рух. Також впливають ширші або важчі нестандартні колеса. Порушена геометрія підвіски та неправильні кути розвалу-сходження створюють додаткове гальмування, навіть якщо авто їде рівно і кермо не тягне вбік.

Ще одним прихованим ворогом економності є гальмівний супорт, що підклинює. Якщо гальмівна колодка не відходить від диска повністю, колесо постійно пригальмовує під час руху. Перевірити це можна на сервісі або самостійно порівнявши температуру гальмівних дисків після поїздки. Одне гаряче колесо одразу вкаже на проблему в механізмі.

Двигун та датчики

Для ефективної роботи двигуна потрібна правильна паливоповітряна суміш. Забитий повітряний фільтр або проблеми у впускній системі змушують електроніку подавати більше пального. Машина при цьому може чудово заводитися, не троїти та не видавати помилок на панелі приладів.

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Також на витрату впливають збої в датчиках температури та складу вихлопних газів, які передають викривлені дані на блок керування.

Суттєво підвищують споживання пального короткі міські поїздки на відстань 3–5 км. У перші хвилини після холодного запуску мотор працює в збагаченому режимі й не встигає повністю прогрітися.

Раніше Новини.LIVE писали, чому восени автомобіль витрачає більше пального. Похолодання суттєво змінює умови експлуатації та змушує мотор працювати з підвищеним навантаженням.

Також читайте про сімейні дизельні кросовери з найменшою витратою палива у 2026 році. Завдяки низькому апетиту такі автомобілі здатні долати від 800 до 1000 км на одному паливному баку без зайвих зупинок.