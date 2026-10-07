Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Через ці дрібниці автомобіль витрачає зайве пальне

Через ці дрібниці автомобіль витрачає зайве пальне

Ua ru
7 жовтня 2026 06:00
Чому авто починає витрачати більше пального: непомітні причини
Водій заправляє своє авто. Фото: magnific.com

Два абсолютно однакових автомобілі однієї моделі з аналогічними двигунами та коробками передач можуть демонструвати кардинально різний апетит до бензину чи дизеля. Додаткові витрати пального часто виникають не через стиль водіння, а внаслідок непомітних технічних дрібниць та особливостей щоденних поїздок. Бортовий комп'ютер не завжди показує точні дані, тому для реальної оцінки варто заправляти повний бак і рахувати фактичне споживання. Якщо машина раптом почала з'їдати 10–12 л замість звичних 8 л/100 км, перевірку слід починати з базових вузлів.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на канал EXIST.UA.

Реклама

Ходова частина

Першою найпростішою причиною перевитрати стає низький тиск у шинах. Коли шина спущена, збільшується опір коченню, і мотору доводиться витрачати більше енергії на рух. Також впливають ширші або важчі нестандартні колеса. Порушена геометрія підвіски та неправильні кути розвалу-сходження створюють додаткове гальмування, навіть якщо авто їде рівно і кермо не тягне вбік.

Ще одним прихованим ворогом економності є гальмівний супорт, що підклинює. Якщо гальмівна колодка не відходить від диска повністю, колесо постійно пригальмовує під час руху. Перевірити це можна на сервісі або самостійно порівнявши температуру гальмівних дисків після поїздки. Одне гаряче колесо одразу вкаже на проблему в механізмі.

Двигун та датчики

Для ефективної роботи двигуна потрібна правильна паливоповітряна суміш. Забитий повітряний фільтр або проблеми у впускній системі змушують електроніку подавати більше пального. Машина при цьому може чудово заводитися, не троїти та не видавати помилок на панелі приладів.

Читайте також:

Також на витрату впливають збої в датчиках температури та складу вихлопних газів, які передають викривлені дані на блок керування.

Суттєво підвищують споживання пального короткі міські поїздки на відстань 3–5 км. У перші хвилини після холодного запуску мотор працює в збагаченому режимі й не встигає повністю прогрітися.

Раніше Новини.LIVE писали, чому восени автомобіль витрачає більше пального. Похолодання суттєво змінює умови експлуатації та змушує мотор працювати з підвищеним навантаженням.

Також читайте про сімейні дизельні кросовери з найменшою витратою палива у 2026 році. Завдяки низькому апетиту такі автомобілі здатні долати від 800 до 1000 км на одному паливному баку без зайвих зупинок.

бензин авто паливо економія автомобіль пальне дизпаливо
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації