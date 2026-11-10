Сім гібридних автомобілів з найгіршою витратою палива

Audi RS Q8 2024 року. Фото: abt-america.com

Невисока витрата палива вважається головною перевагою гібридних технологій, проте далеко не всі електрифіковані моделі створювалися задля максимальної економії. Багато автовиробників використовують електромотори для нарощування потужності силової установки або намагаються хоч трохи покращити показники важких машин. Через це на ринку присутні екземпляри, середня витрата яких виходить за межі 12–19 л/100 км у змішаному циклі. Експерти зібрали сім гібридних моделей з найгіршими показниками економічності.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

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Повнорозмірні пікапи

Потужний рамний пікап Toyota Tundra i-Force Max TRD Pro (2026) виявився найбільш ощадливим серед учасників списку. Його гібридна силова установка з 3,4-літровим мотором V6 з подвійним турбонаддувом видає 437 к.с. та 790 Нм крутного моменту. Спеціальне позашляхове обладнання версії TRD Pro погіршує аеродинаміку та додає ваги, через що витрата пального становить 12,4 л/100 км.

Американський пікап Chevrolet Silverado 1500 Hybrid (2005) став одним з перших експериментів корпорації General Motors з гібридами 20 років тому. Під капотом працював 5,3-літровий мотор V8 на 295 к.с. у зв'язці зі спрощеною електросистемою start-stop, яка лише вимикала двигун на зупинках і не вміла рухати авто на електротязі. Повнопривідна версія показала витрату 14,7 л/100 км, що дало лише мізерну економію проти звичайного бензинового варіанта.

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Німецькі кросовери

Заряджений кросовер Audi RS Q8 (2024) оснащений 4-літровим мотором V8 з подвійним турбонаддувом потужністю 591 к.с. та м'яким гібридом. Ця система лише рекуперує енергію під час гальмування, не дозволяючи рухатися виключно на струмі. У результаті розгін до 100 км/год займає 3,2 секунди, а середня витрата пального досягає 15,7 л/100 км.

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Конкурент від баварців BMW X5 M Competition (2026) використовує 4,4-літровий турбомотор V8 потужністю 617 к.с. з м'яким гібридом. 5-місний кросовер прискорюється до 100 км/год за 3,4 секунди, досягаючи максимальної швидкості 285 км/год зі спеціальним пакетом. При цьому витрата пального також знаходиться на позначці 15,7 л/100 км.

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Великий 3-рядний кросовер Mercedes-AMG GLS 63 (2022) масою майже 2,7 т використовує 4-літровий турбомотор V8 на 603 к.с. з м'яким гібридом EQ Boost. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 3,6 секунди, однак його витрата пального дорівнює тим самим 15,7 л/100 км.

Заряджені спорткари

Американський суперкар Chevrolet Corvette ZR1X (2026) поєднує 5,5-літровий турбодвигун V8 потужністю 1064 к.с. та електромотор на передній осі на 186 к.с., видаючи сумарно 1250 к.с. Повнопривідне купе розганяється до 100 км/год за 2,1 секунди, але вимагає 16,8 л/100 км у змішаному режимі.

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Гібридний гіперкар Lamborghini Revuelto (2026) поєднує атмосферний 6,5-літровий двигун V12 та три електромотори загальною віддачею 1011 к.с. Акумулятор місткістю 3,8 кВт-год забезпечує запас ходу на електротязі лише близько 8 км. Прискорення до 100 км/год займає 2,2 секунди, а витрата пального становить 19,6 л/100 км, що робить його найменш ощадливим гібридом на ринку.

Раніше Новини.LIVE писали, як змінюється витрата пального при різній швидкості автомобіля. Прагнення рухатися стрімкіше змушує мотор працювати з підвищеним навантаженням.

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Також читайте, через які дрібниці автомобіль витрачає зайве пальне. Якщо машина раптом почала з'їдати 10–12 л замість звичних 8 л/100 км, перевірку слід починати з базових вузлів.