Renault Austral 2026 року. Фото: netcarshow.com

Сучасні гібридні автомобілі демонструють чудову економічність у щільному міському трафіку, проте на заміських магістралях ситуація кардинально змінюється. На високій швидкості опір повітря різко зростає, тому бензиновий двигун змушений працювати майже безперервно. Французькі журналісти протестували популярні компактні кросовери на швидкості 130 км/год, щоб з'ясувати їхній справжній апетит. Результати вимірів показали помітну різницю між різними інженерними схемами силових установок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на L’argus.

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Результати вимірів

У незалежних дорожніх випробуваннях на швидкості 130 км/год порівняли п'ять популярних гібридних моделей різних виробників.

Nissan Qashqai e-POWER з послідовною гібридною системою витрачає 7 л/100 км.

з послідовною гібридною системою витрачає 7 л/100 км. Renault Austral оснащений паралельним гібридом і показує ідентичну витрату 7 л/100 км.

оснащений паралельним гібридом і показує ідентичну витрату 7 л/100 км. Toyota RAV4 Hybrid зі схемою розподілу потужності потребує 7,1 л/100 км.

зі схемою розподілу потужності потребує 7,1 л/100 км. Hyundai Tucson Hybrid з паралельною архітектурою споживає від 7,5 до 8,2 л/100 км.

з паралельною архітектурою споживає від 7,5 до 8,2 л/100 км. Kia Sportage Hybrid показав найвищу витрату в цій групі на рівні від 8,5 до 9,5 л/100 км.

Окремо експерти відзначили компактніший гібрид Renault Symbioz, який під час літніх поїздок витрачає 6,5 л/100 км завдяки коротким фазам руху накатом на електротязі.

Технічні особливості

Оновлений Nissan Qashqai e-POWER використовує нестандартну послідовну схему, де колеса завжди обертає електромотор, а бензиновий агрегат працює лише як генератор. Завдяки більшому турбокомпресору інженерам вдалося знизити оберти двигуна на 200 об/хв і зменшити трасову витрату на 13% порівняно з попередньою версією. Якщо раніше кросовер споживав на магістралі майже 8,5 л/100 км, то тепер показник впав до 7 л/100 км, а на звичайних заміських дорогах становить лише 4,7 л/100 км.

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Для порівняння, повністю електричні кросовери цього ж класу на швидкості 130 км/год витрачають близько 24 кВт-год на 100 км, що змушує водіїв часто зупинятися біля швидких зарядних станцій.

Вплив конструкції

Чимало водіїв помилково вважають плагін-гібриди з великими акумуляторами найкращим вибором для далеких подорожей. Насправді після повного розряду батареї на трасі такий автомобіль змушений возити понад 150 кг зайвої ваги, через що бензиновий мотор починає спалювати значно більше пального.

Самозарядні гібриди позбавлені цієї вади, адже вони легші, не прив'язані до розеток і підтримують стабільний рівень заряду буферної батареї під час руху.

Раніше Новини.LIVE представляли рейтинг плагін-гібридних авто з найбільшим запасом ходу на електриці. Експерти оцінювали актуальні моделі 2027 модельного року за методикою EPA, проте для кількох машин без офіційної сертифікації взяли показники 2026 модельного року.

Також читайте про головні недоліки м'яких гібридних автомобілів. Електродвигун у цій системі працює лише як помічник для основного бензинового мотора і не здатний самостійно рухати колеса.