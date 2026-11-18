Mercedes-Benz GLC 2027 модельного року. Фото: edmunds.com

Сучасні плагін-гібридні автомобілі намагаються конкурувати з електрокарами за запасом ходу у міських поїздках. Планку в 61 км автономності задав перший масовий Chevrolet Volt 2010 року, і чотири моделі з нинішнього рейтингу досі поступаються йому за цим показником. Проте лідери сегмента вже здатні долати майже 90 км без запуску бензинового двигуна. Експерти оцінювали актуальні моделі 2027 модельного року за методикою EPA, проте для кількох авто без офіційної сертифікації взяли показники 2026 модельного року.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

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Перша п'ятірка

Перше місце за результатами випробувань EPA з показником 87 км посів кросовер Toyota RAV4 Plug-in Hybrid SE 2026 року. Для версії 2027 року виробник заявляє 84 км. Повнопривідна установка на базі двигуна 2,5 л та трьох електромоторів видає 324 к.с. і розганяє авто до 100 км/год за 5,4 секунди.

Аналогічний запас ходу в 87 км має кросовер Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC. Акумулятор корисною місткістю 23,3 кВт-год підтримує швидку зарядку потужністю 60 кВт і поповнює запас енергії з 10% до 80% за 20 хвилин. 2-літровий турбомотор у парі з електродвигуном розвиває 313 к.с., прискорює авто до 100 км/год за 6,3 секунди та витрачає 9,4 л/100 км після розряду батареї.

Динамічний позашляховик Land Rover Range Rover Sport Plug-in Hybrid долає на електриці 85 км і бере третю позицію. Покупці можуть обрати версію P460e на 454 к.с. або модифікацію P550e потужністю 543 к.с., яка досягає 100 км/год за 4,7 секунди.

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Старший позашляховик Land Rover Range Rover P550e Plug-in Hybrid опинився на четвертому місці. Батарея корисною місткістю 31,8 кВт-год забезпечує йому 80 км пробігу без бензину. Силова установка на 543 к.с. розганяє важкий кузов масою 2733 кг до 100 км/год за 4,8 секунди. Головними перевагами моделі є просторий салон та великий багажник на 1152 л.

Розкішний седан Mercedes-Benz S 580e 4MATIC 2026 року з запасом ходу 76 км від батареї на 22 кВт-год замикає п'ятірку.

Решта учасників

Шостий рядок у переліку посіла Toyota Prius Plug-in Hybrid SE, яка здатна проїхати 71 км на одному заряді. Цей компактний хетчбек поєднує батарею на 13,6 кВт-год з 2-літровою гібридною установкою на 220 к.с., завдяки чому розганяється до 100 км/год за 6,6 секунди. Після вичерпання заряду передньопривідна модель витрачає лише 4,6 л/100 км у змішаному циклі.

Спортивний універсал Mercedes-AMG E 53 Hybrid має ідентичний показник у 71 км. Версія у кузові седан проїжджає без пального 66 км. Під капотом працює 3-літрова рядна шістка в парі з електромотором сумарною потужністю до 604 к.с., що забезпечує розгін до 100 км/год за 3,9 секунди.

Восьме місце дісталося Lexus RX 450h+ AWD з результатом 61 км від акумулятора на 18,1 кВт-год. Три електромотори та бензиновий двигун 2,5 л видають 304 к.с. і розганяють машину до 100 км/год за 6,2 секунди.

На дев'ятій сходинці знаходиться Lexus NX 450h+ AWD 2026 року з запасом ходу 60 км. При аналогічній віддачі в 304 к.с. цей компактніший кросовер досягає 100 км/год за 6 секунд.

Позначку в 56 км автономного ходу поділили одразу два європейські автомобілі різних класів. Кросовер Volvo XC60 Plug-in Hybrid T8 AWD з батареєю на 14,7 кВт-год та установкою на 401 к.с., яка прискорює авто до 100 км/год за 4,6 секунди. Представницький седан BMW 750e xDrive 2026 року. 3-літровий турбодвигун разом з електромотором розвиває 483 к.с., розганяє важке авто до 100 км/год за ті самі 4,6 секунди.

Замикає дванадцятку кросовер Kia Sportage Plug-in Hybrid, чий акумулятор на 13,8 кВт-год розрахований на 55 км шляху. Повнопривідна установка потужністю 268 к.с. розганяє автомобіль до 100 км/год за 6,9 секунди, а після переходу на бензин витрата становить 6,5 л/100 км

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