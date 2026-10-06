Вживані плагін-гібридні кросовери: які моделі варто купити

Toyota RAV4 Prime 2021 року. Фото: netcarshow.com

Вторинний ринок кросоверів з можливістю підзарядки від розетки суттєво розширився і став доступнішим для покупців. Використовуючи плагін-гібридні автомобілі з пробігом, можна значно економити на пальному без великих витрат на купівлю нової машини. Експерти аналітичних агентств iSeeCars та Kelley Blue Book виділили кілька надійних моделей, які пропонують відмінний запас ходу на електротязі та високу практичність.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Blog.

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Надійні лідери

Японський кросовер Toyota RAV4 Prime 2021 року коштує на вторинному ринку близько 32 000 доларів і лідирує за залишковою вартістю. Його гібридна силова установка дозволяє долати на чистій електротязі 68 км. Купівля вживаного екземпляра дає суттєву знижку порівняно з новою моделлю, зберігаючи високу ефективність силової установки. Покупцям варто лише уважно перевіряти конкретний рік випуску, адже показники надійності відрізняються залежно від серії.

Для великої родини чудово підходить трирядний Kia Sorento Plug-In Hybrid 2023 року за ціною близько 34 000 доларів. Модель має силову установку на 261 к.с., пропонує найбільший багажний простір у класі та забезпечує близько 50 км пробігу виключно на електриці. Експерти називають цей корейський кросовер одним з найкращих варіантів за сукупністю споживчих якостей.

Доступні альтернативи

Корейський Hyundai Tucson Plug-In Hybrid 2024 року коштує на вторинному ринку приблизно 31 000 долари. Автомобіль пропонує високий рівень комфорту, надійність, 53 км електричного пробігу та стає чудовою альтернативою дорожчому Toyota RAV4 Prime.

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Американський Ford Escape Plug-In Hybrid 2025 року залишається найдешевшим у списку з ціною близько 30 000 доларів. Він посідає друге місце серед гібридних кросоверів за паливною економічністю за даними iSeeCars. Його акумуляторна батарея забезпечує 60 км ходу на електротязі, а після її розрядки 2,5-літровий бензиновий мотор споживає всього 5,9 л/100 км у гібридному режимі, випереджаючи за вигодою багатьох конкурентів.

Американські SUV Jeep Wrangler 4xe (близько 33 000 доларів) та Grand Cherokee 4xe (приблизно 30 000 доларів) приваблюють чудовою прохідністю поза шляхами. Проте перед покупкою цих моделей необхідно ретельно перевіряти виконання сервісних акцій. Виробник Stellantis відкликав понад 320 000 цих машин через ризик займання акумулятора, тому довідка про виправлення дефекту є обов'язковою.

Раніше Новини.LIVE писали, чому варто купити підзарядний гібрид замість електромобіля. PHEV завдяки ефективному бензиновому двигуну та великому паливному баку можуть подолати в середньому щонайменше 960 км на одній заправці та заряді.

Також читайте, які приховані недоліки плагін-гібридів заважають заощаджують паливо. Німецький інститут Fraunhofer проаналізував дані майже одного мільйона таких машин по всій Європі.