Подержанные плагин-гибридные кроссоверы: какие модели стоит купить

Toyota RAV4 Prime 2021 года. Фото: netcarshow.com

Вторичный рынок кроссоверов с возможностью зарядки от розетки значительно расширился и стал более доступным для покупателей. Используя подержанные плагин-гибридные автомобили, можно значительно сэкономить на топливе без больших затрат на покупку новой машины. Эксперты аналитических агентств iSeeCars и Kelley Blue Book выделили несколько надежных моделей, которые предлагают отличный запас хода на электротяге и высокую практичность.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Blog.

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Надежные лидеры

Японский кроссовер Toyota RAV4 Prime 2021 года стоит на вторичном рынке около 32 000 долларов и лидирует по остаточной стоимости. Его гибридная силовая установка позволяет преодолевать на чистой электротяге 68 км. Покупка подержанного экземпляра дает существенную скидку по сравнению с новой моделью, сохраняя высокую эффективность силовой установки. Покупателям стоит лишь внимательно проверять конкретный год выпуска, ведь показатели надежности различаются в зависимости от серии.

Для большой семьи отлично подходит трехрядный Kia Sorento Plug-In Hybrid 2023 года по цене около 34 000 долларов. Модель оснащена силовой установкой мощностью 261 к.с., предлагает самое большое багажное пространство в классе и обеспечивает около 50 км пробега исключительно на электротяге. Эксперты называют этот корейский кроссовер одним из лучших вариантов по совокупности потребительских качеств.

Доступные альтернативы

Корейский Hyundai Tucson Plug-In Hybrid 2024 года стоит на вторичном рынке примерно 31 000 долларов. Автомобиль отличается высоким уровнем комфорта, надёжностью, 53 км электропробега и является отличной альтернативой более дорогой Toyota RAV4 Prime.

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Американский Ford Escape Plug-In Hybrid 2025 года остается самым дешевым в списке с ценой около 30 000 долларов. Он занимает второе место среди гибридных кроссоверов по топливной экономичности по данным iSeeCars. Его аккумуляторная батарея обеспечивает 60 км пробега на электротяге, а после ее разрядки 2,5-литровый бензиновый двигатель потребляет всего 5,9 л/100 км в гибридном режиме, опережая по экономичности многих конкурентов.

Американские внедорожники Jeep Wrangler 4xe (около 33 000 долларов) и Grand Cherokee 4xe (примерно 30 000 долларов) привлекают отличной проходимостью по бездорожью. Однако перед покупкой этих моделей необходимо тщательно проверять выполнение сервисных акций. Производитель Stellantis отозвал более 320 000 этих автомобилей из-за риска возгорания аккумулятора, поэтому справка об устранении дефекта является обязательной.

Ранее Новини.LIVE писали, почему стоит купить подключаемый гибрид вместо электромобиля. PHEV благодаря эффективному бензиновому двигателю и большому топливному баку могут преодолевать в среднем не менее 960 км на одной заправке и заряде.

Также читайте, какие скрытые недостатки плагин-гибридов мешают экономить топливо. Немецкий институт Fraunhofer проанализировал данные почти одного миллиона таких автомобилей по всей Европе.