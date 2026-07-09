ТОП-10 плагін-гібридних авто з великим запасом ходу у 2026 році

Volkswagen Golf eHybrid 2026 року. Фото: kosmocar.gr

Популярність гібридів з підзарядкою від мережі зростає завдяки можливості поєднувати переваги електричного та бензинового двигунів. Експерти провели масштабне тестування актуальних моделей, оцінюючи реальний запас ходу та зручність у щоденному використанні. Головними критеріями відбору стали плавність перемикання між джерелами енергії, практичність салону та паливна ефективність після розряджання батареї. На основі цих випробувань сформувався список найкращих представників класу PHEV.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Express.

Преміальні лідери

Новий Audi A5 e-hybrid очолив рейтинг завдяки продуманій інтелектуальній системі керування енергією. Автомобіль самостійно аналізує маршрут навігації для оптимізації роботи двигунів і здатний проїхати на електриці до 109 км. Модель пропонує чудовий акустичний комфорт, просторий салон і якісні матеріали оздоблення, хоча об'єм багажника трохи зменшився через акумулятори.

Його головний конкурент BMW 530e з місткістю батареї 19,4 кВт-год демонструє запас ходу на електротязі до 103 км. Цей великий седан вирізняється фірмовою гострою керованістю та преміальними технологіями в інтер'єрі. Проте покупцям доведеться суттєво переплатити за цю модифікацію порівняно зі звичайними бензиновими версіями.

Масовий сегмент

Оновлений Volkswagen Golf eHybrid пропонує один з найдовших електричних пробігів, який сягає 143 км. Модель підтримує швидку зарядку потужністю 40 кВт, що дозволяє поповнити запас енергії від 20% до 80% за пів години. Після нещодавнього оновлення мультимедійна система стала набагато зручнішою, але акумуляторна батарея зменшила багажник до 273 л.

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Кросовер MG HS став переможцем у номінації найдоступнішого гібрида року з чималим електричним ходом до 120 км. Автомобіль має просторий салон з містким багажником на 507 л та гарне базове оснащення. Головним мінусом моделі залишається дещо шумний бензиновий двигун під час інтенсивного розгону.

Місткі кросовери

Чеський Skoda Kodiaq iV пропонує покупцям запас ходу на одному заряді до 122 км від батареї на 25,7 кВт-год. Через встановлення акумуляторів виробнику довелося відмовитися від третього ряду сидінь, але натомість власники отримали величезний багажник об'ємом 745 л. Салон приваблює дорогими матеріалами та зручними фізичними кнопками на панелі.

Японський Honda CR-V e:PHEV забезпечує комфортну та плавну їзду з електричним пробігом близько 79 км. Кросовер дуже практичний, його задні двері відкриваються на 90°, що полегшує посадку та встановлення дитячих крісел. Багажне відділення тут навіть більше, ніж у звичайного гібрида, і становить 617 л.

Інноваційні моделі

Седан Mercedes C 300 e отримав велику батарею місткістю 25,4 кВт-год, яка дозволяє подолати до 114 км без краплі бензину. Інтер'єр виконаний у стилі флагманського S-Class з розкішним екраном мультимедіа на 11,9 дюйма. Проте платою за велику автономність став помітно менший багажник, ніж у конкурентів.

Новий Toyota Prius пропонує унікальну паливну ефективність та електричний хід до 85 км завдяки перевіреним технологіям марки.

На ринку також дебютували китайський семимісний Chery Tiggo 8 Super Hybrid з запасом ходу 90 км та стильний купе-кросовер Renault Rafale E-Tech, який здатний проїхати на електриці до 105 км.

Раніше Новини.LIVE писали, що буде, коли не зарядити плагін-гібридне авто. Практична різниця між гібридом з підзарядкою від мережі (PHEV) та звичайним гібридом (HEV) полягає в тому, що перший може забезпечити запас ходу лише на електротязі зазвичай до 80 км.

Також читайте про приховані недоліки плагін-гібридів. Німецький інститут Fraunhofer проаналізував дані майже одного мільйона таких машин по всій Європі.