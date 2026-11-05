Емблема Plug-in Hybrid. Фото: netcarshow.com

Сьогодні підзарядний гібрид сприймається багатьма покупцями як ідеальний компроміс між традиційними автомобілями та чистими електрокарами. Проте перед ухваленням рішення про купівлю варто врахувати декілька суттєвих технічних та експлуатаційних нюансів. Постійне зростання цін на пальне змушує водіїв шукати економніші варіанти, але PHEV мають власні специфічні мінуси. Без наявності домашньої зарядки та чіткого розуміння умов поїздок володіння такою машиною може виявитися менш вигідним, ніж очікувалося.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Необхідність заряджання

Особливість підзарядних гібридів полягає в тому, що для максимальної економії їх потрібно регулярно підключати до електромережі. Більшість таких моделей забезпечують запас ходу на чистій електротязі від 32 до 64 км, а окремі машини, як Mercedes-Benz GLC 350e, здатні подолати понад 80 км. Якщо акумулятор розряджається повністю, паливна ефективність авто суттєво падає через більшу вагу конструкції.

Зручно поповнювати заряд уночі від домашньої станції. Адже більшість плагін-гібридів не підтримують швидке заряджання постійним струмом DC. Наприклад, лише окремі комплектації Toyota RAV4 PHEV мають таку функцію, відновлюючи 10–80% заряду за 35 хвилин. Версії без швидкого заряджання, як Kia Sportage PHEV, вимагають на поповнення батареї від 2,5 до 3,5 години. Це робить використання публічних станцій украй незручним.

Витрати на сервіс

Через наявність двох силових установок підзарядні гібриди відрізняються високою технічною складністю. У дослідженні надійності транспортних засобів JD Power за 2026 рік ці автомобілі виявилися найбільш проблемними серед усіх типів приводів.

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Аналіз фахівців MIT показав, що вартість володіння плагін-гібридом за весь період експлуатації може бути приблизно на 4500 доларів вищою, ніж в аналогічного електрокара.

Реальні викиди

Стереотип про абсолютну екологічність підзарядних моделей спростовують тести. Аналіз даних Європейського Союзу, проведений організацією Transport & Environment, показав цікавий факт. Сучасні PHEV у реальних умовах експлуатації викидають у повітря в середньому до шести разів більше вуглекислого газу, ніж вказано в офіційних лабораторних тестах.

Рух трасою

Плагін-гібриди найкраще демонструють свої переваги під час коротких міських поїздок з частими зупинками. На довгих швидкісних трасах їхня ефективність помітно знижується. Коли батарея виснажується, автомобіль переходить у режим звичайного гібрида. Через важкий акумулятор витрата пального на трасі стає більшою, ніж у стандартних гібридних версій без підзарядки.

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