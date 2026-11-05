Эмблема Plug-in Hybrid. Фото: netcarshow.com

Сегодня подключаемый гибрид воспринимается многими покупателями как идеальный компромисс между традиционными автомобилями и чистыми электрокарами. Однако перед принятием решения о покупке стоит учесть несколько существенных технических и эксплуатационных нюансов. Постоянный рост цен на топливо заставляет водителей искать более экономичные варианты, но у PHEV есть свои специфические минусы. Без наличия домашней зарядки и четкого понимания условий поездок владение такой машиной может оказаться менее выгодным, чем ожидалось.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Необходимость зарядки

Особенность подключаемых гибридов заключается в том, что для максимальной экономии их нужно регулярно подключать к электросети. Большинство таких моделей обеспечивают запас хода на чистой электротяге от 32 до 64 км, а отдельные машины, такие как Mercedes-Benz GLC 350e, способны преодолеть более 80 км. Если аккумулятор полностью разряжается, топливная эффективность автомобиля существенно снижается из-за увеличения веса конструкции.

Удобно заряжать аккумулятор ночью от домашней зарядной станции. Ведь большинство плагин-гибридов не поддерживают быструю зарядку постоянным током DC. Например, только отдельные комплектации Toyota RAV4 PHEV обладают такой функцией, восстанавливая 10–80 % заряда за 35 минут. Версии без быстрой зарядки, такие как Kia Sportage PHEV, требуют от 2,5 до 3,5 часов для зарядки аккумулятора. Это делает использование общественных зарядных станций крайне неудобным.

Расходы на обслуживание

Из-за наличия двух силовых установок подключаемые гибриды отличаются высокой технической сложностью. В исследовании надежности транспортных средств JD Power за 2026 год эти автомобили оказались самыми проблемными среди всех типов приводов.

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Анализ специалистов MIT показал, что стоимость владения плагин-гибридом за весь период эксплуатации может быть примерно на 4500 долларов выше, чем у аналогичного электромобиля.

Реальные выбросы

Стереотип об абсолютной экологичности подзаряжаемых моделей опровергают тесты. Анализ данных Европейского Союза, проведенный организацией Transport & Environment, показал интересный факт. Современные PHEV в реальных условиях эксплуатации выбрасывают в атмосферу в среднем до шести раз больше углекислого газа, чем указано в официальных лабораторных тестах.

Движение по трассе

Плагин-гибриды лучше всего демонстрируют свои преимущества во время коротких городских поездок с частыми остановками. На длинных скоростных трассах их эффективность заметно снижается. Когда батарея разряжается, автомобиль переходит в режим обычного гибрида. Из-за тяжелого аккумулятора расход топлива на трассе становится выше, чем у стандартных гибридных версий без подзарядки.

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