Mercedes-Benz GLC 2027 модельного года. Фото: edmunds.com

Современные плагин-гибридные автомобили пытаются составить конкуренцию электромобилям по запасу хода в городских поездках. Планку в 61 км автономности установил первый серийный Chevrolet Volt 2010 года, и четыре модели из нынешнего рейтинга до сих пор уступают ему по этому показателю. Однако лидеры сегмента уже способны преодолевать почти 90 км без запуска бензинового двигателя. Эксперты оценивали актуальные модели 2027 модельного года по методике EPA, однако для нескольких автомобилей без официальной сертификации взяли показатели 2026 модельного года.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

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Первая пятерка

Первое место по результатам испытаний EPA с показателем 87 км занял кроссовер Toyota RAV4 Plug-in Hybrid SE 2026 года. Для версии 2027 года производитель заявляет 84 км. Полноприводная установка на базе двигателя объемом 2,5 л и трех электродвигателей развивает мощность 324 л.с. и разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 5,4 секунды.

Аналогичный запас хода в 87 км имеет кроссовер Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC. Аккумулятор полезной ёмкостью 23,3 кВт·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 60 кВт и восполняет запас энергии с 10% до 80% за 20 минут. 2-литровый турбомотор в паре с электродвигателем развивает 313 л.с., разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 6,3 секунды и расходует 9,4 л/100 км после разряда батареи.

Динамичный внедорожник Land Rover Range Rover Sport Plug-in Hybrid преодолевает на электротяге 85 км и занимает третье место. Покупатели могут выбрать версию P460e мощностью 454 л.с. или модификацию P550e мощностью 543 л.с., которая разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды.

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Старший внедорожник Land Rover Range Rover P550e Plug-in Hybrid занял четвертое место. Батарея полезной емкостью 31,8 кВт·ч обеспечивает ему 80 км пробега без бензина. Силовая установка мощностью 543 л.с. разгоняет тяжелый кузов массой 2733 кг до 100 км/ч за 4,8 секунды. Главными преимуществами модели являются просторный салон и большой багажник объемом 1152 л.

Роскошный седан Mercedes-Benz S 580e 4MATIC 2026 года с запасом хода 76 км от батареи на 22 кВт·ч замыкает пятерку.

Остальные участники

Шестое место в списке заняла Toyota Prius Plug-in Hybrid SE, способная проехать 71 км на одном заряде. Этот компактный хэтчбек сочетает батарею емкостью 13,6 кВт·ч с 2-литровой гибридной установкой мощностью 220 л.с., благодаря чему разгоняется до 100 км/ч за 6,6 секунды. После исчерпания заряда переднеприводная модель расходует всего 4,6 л/100 км в смешанном цикле.

Спортивный универсал Mercedes-AMG E 53 Hybrid имеет идентичный показатель в 71 км. Версия в кузове седан проезжает без топлива 66 км. Под капотом работает 3-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель в паре с электродвигателем суммарной мощностью до 604 л.с., что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 3,9 секунды.

Восьмое место досталось Lexus RX 450h+ AWD с результатом 61 км на аккумуляторе емкостью 18,1 кВт·ч. Три электродвигателя и бензиновый двигатель объемом 2,5 л развивают 304 л.с. и разгоняют автомобиль до 100 км/ч за 6,2 секунды.

На девятой строчке находится Lexus NX 450h+ AWD 2026 года с запасом хода 60 км. При аналогичной мощности в 304 л.с. этот более компактный кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд.

Отметку в 56 км автономного хода разделили сразу два европейских автомобиля разных классов. Кроссовер Volvo XC60 Plug-in Hybrid T8 AWD с батареей на 14,7 кВт·ч и силовой установкой мощностью 401 л.с., которая разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 4,6 секунды. Представительский седан BMW 750e xDrive 2026 года. 3-литровый турбодвигатель вместе с электродвигателем развивает 483 л.с., разгоняет тяжелый автомобиль до 100 км/ч за те же 4,6 секунды.

Замыкает двенадцатку кроссовер Kia Sportage Plug-in Hybrid, чей аккумулятор емкостью 13,8 кВт·ч рассчитан на 55 км пробега. Полноприводная установка мощностью 268 л.с. разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 6,9 секунды, а после перехода на бензин расход составляет 6,5 л/100 км

Ранее Новини.LIVE писали, что надежнее: плагин-гибриды или электрокары. Британская компания Generational в рамках проекта Battery Performance Index провела масштабное исследование аккумуляторов подержанных автомобилей.

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