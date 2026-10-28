Позначення м’якого гібрида. Фото: whichcar.com.au

Сучасний ринок пропонує водіям безліч варіантів електрифікованого транспорту, серед яких м’який гібрид став наймасовішою та найдешевшою технологією. Багато покупців помилково вважають такі машини повноцінними екологічними авто, але це зовсім не так. Електродвигун у цій системі працює лише як помічник для основного бензинового мотора і не здатний самостійно рухати колеса. Перед ухваленням рішення про купівлю варто детально розібратися у прихованих мінусах системи MHEV.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Відсутність електрохода

Головна відмінність м’якого гібрида від повноцінної гібридної системи полягає у неможливості рухатися виключно на електротязі. Компактний стартер-генератор лише допомагає мотору під час розгону або запускає його після зупинки на світлофорі.

Запас ходу на самій лише електриці в таких автомобілях становить 0 км. Наприклад, у пікапі Ram 1500 2019 року з системою eTorque компактний електромотор додає лише 12 к.с., що виступає незначною підтримкою для потужного бензинового агрегату.

Для порівняння, підзарядний Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2026 року здатен подолати до 83 км виключно на заряді акумулятора. Тому назва цієї технології часто вводить покупців у оману щодо її реальних можливостей.

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Скромна економія

Обіцянки щодо суттєвого зменшення витрати пального на заправках часом виявляються надто перебільшеними. Повноцінний кросовер Toyota RAV4 Hybrid 2025 року споживає близько 6 л/100 км проти 7,8 л/100 км у звичайній бензиновій версії.

У випадку з м'якими гібридами результати значно скромніші. Позашляховик Ram 1500 V8 з системою eTorque зменшує витрату з 13,8 л/100 км лише до 12,4 л/100 км, що дає менш як 10% економії.

Незалежні тести в Австралії показали суттєву різницю між моделями. Хетчбек Suzuki Swift MHEV зменшив споживання на 18%, тоді як кросовер Subaru Forester MHEV показав зростання витрати на 2,8% порівняно зі звичайною версією. У реальних умовах експлуатації допоміжний 48-вольтовий електромотор та невелика батарея м’якого гібрида додають автомобілю зайву вагу, але не дають змоги їздити виключно на електротязі.

Складність системи

Будь-яке додаткове обладнання під капотом збільшує ризик поломок після закінчення заводської гарантії. Система MHEV має другий акумулятор на 48V, додатковий інвертор та складнішу проводку.

Заміна тягової батареї преміальних моделей Lexus коштує від 5200 до 7000 доларів, а одна маленька 48-вольтова батарея м’якого гібрида обходиться в середньому у 1500 доларів. Випадкова помилка при підключенні дротів може повністю вивести з ладу дорогий блок.

При цьому купівля авто з такою системою може збільшити вартість машини на 1000–1450 доларів, як це було у позашляховиках Jeep Wrangler чи Ram. З огляду на незначні результати економії, такі переплати часто не виправдовують себе.

Раніше Новини.LIVE писали, як швидко окупиться гібридне авто за нинішніх цін на паливо. Важливо враховувати умови експлуатації та реальні показники витрат для кожного окремого випадку.

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