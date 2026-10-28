Обозначение мягкого гибрида. Фото: whichcar.com.au

Современный рынок предлагает водителям множество вариантов электрифицированного транспорта, среди которых мягкий гибрид стал самой массовой и доступной технологией. Многие покупатели ошибочно считают такие машины полноценными экологичными автомобилями, но это совсем не так. Электромотор в этой системе работает лишь как помощник основного бензинового двигателя и не способен самостоятельно приводить колеса в движение. Прежде чем принять решение о покупке, стоит подробно разобраться в скрытых минусах системы MHEV.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Отсутствие электротяги

Главное отличие мягкого гибрида от полноценной гибридной системы заключается в невозможности двигаться исключительно на электротяге. Компактный стартер-генератор лишь помогает двигателю во время разгона или запускает его после остановки на светофоре.

Запас хода на одной только электротяге в таких автомобилях составляет 0 км. Например, в пикапе Ram 1500 2019 года с системой eTorque компактный электродвигатель добавляет всего 12 л.с., что является незначительной поддержкой для мощного бензинового двигателя.

Для сравнения, подключаемый Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2026 года способен преодолеть до 83 км исключительно на заряде аккумулятора. Поэтому название этой технологии часто вводит покупателей в заблуждение относительно ее реальных возможностей.

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Скромная экономия

Обещания о существенном снижении расхода топлива на заправках порой оказываются слишком преувеличенными. Полноценный кроссовер Toyota RAV4 Hybrid 2025 года потребляет около 6 л/100 км против 7,8 л/100 км у обычной бензиновой версии.

В случае с мягкими гибридами результаты значительно скромнее. Внедорожник Ram 1500 V8 с системой eTorque снижает расход с 13,8 л/100 км лишь до 12,4 л/100 км, что дает менее 10% экономии.

Независимые тесты в Австралии показали существенную разницу между моделями. Хэтчбек Suzuki Swift MHEV снизил расход на 18%, тогда как кроссовер Subaru Forester MHEV показал рост расхода на 2,8% по сравнению с обычной версией. В реальных условиях эксплуатации вспомогательный 48-вольтовый электродвигатель и небольшая батарея мягкого гибрида добавляют автомобилю лишний вес, но не позволяют ездить исключительно на электротяге.

Сложность системы

Любое дополнительное оборудование под капотом увеличивает риск поломок после истечения заводской гарантии. Система MHEV имеет второй аккумулятор на 48 В, дополнительный инвертор и более сложную проводку.

Замена тяговой батареи премиальных моделей Lexus стоит от 5200 до 7000 долларов, а одна маленькая 48-вольтовая батарея мягкого гибрида обходится в среднем в 1500 долларов. Случайная ошибка при подключении проводов может полностью вывести из строя дорогостоящий блок.

При этом покупка автомобиля с такой системой может увеличить стоимость машины на 1000–1450 долларов, как это было в случае с внедорожниками Jeep Wrangler или Ram. Учитывая незначительную экономию, такие переплаты зачастую не оправдывают себя.

Ранее Новини.LIVE писали, как быстро окупится гибридный автомобиль при нынешних ценах на топливо. Важно учитывать условия эксплуатации и реальные показатели расхода для каждого конкретного случая.

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