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Власник Cybertruck потрапив до чорного списку Tesla — що трапилося

13 березня 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Як Tesla покарала першого власника Cybertruck за порушення угоди — подробиці
Перепродавати Cybertruck протягом першого року заборонено. Фото: axios.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Tesla жорстко покарала власника за спробу виставити свій новий Cybertruck на продаж. Користувач під ніком Malinecentral повідомив на одному з форумів, що компанія вжила проти нього суворих заходів.

Про це написав Hot Cars.

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Річ у тім, що протягом першого року володіння власник не може за власним бажанням перепродати новий Cybertruck. Тому Malinecentral занесли до чорного списку інших продуктів Tesla.

  • Tesla скасувала ще два бронювання цього клієнта з поверненням коштів.
  • Будь-які майбутні бронювання на суму 100 або замовлення на суму 250 будуть скасовані без повернення коштів.

Malinecentral написав: "Мені не зрозуміло, чи це стосується тільки нового Cybertruck, чи будь-якої Tesla".

Згідно з умовами Угоди про замовлення автомобілів, Tesla також може відсудити у власника неустойку 50 000 доларів.

Як можна перепродати Cybertruck

Якщо у власника є вагома причина для продажу, Tesla розгляне можливість викупу Cybertruck назад з певними умовами.

  • Компанія заплатить початкову ціну покупки за вирахуванням 25 центів за кожну милю пробігу.
  • Вирахує вартість залежно від зносу.
  • Вирахує витрати на ремонт Cybertruck відповідно до косметичних та механічних стандартів Tesla для вживаних автомобілів

У випадку, якщо Tesla відмовиться викупити пікап, компанія може дозволити власнику продати його третім особам самостійно.

Може бути багато причин, чому власник хоче продати свій автомобіль, зокрема проблеми з іржею на кузові Cybertruck, але у будь-якому випадку він повинен на це мати письмову згоду від Tesla.

Раніше ми писали, як автовласник перевірив, чи може Tesla Cybertruck плавати та що з того вийшло.

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