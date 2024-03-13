Як Tesla покарала першого власника Cybertruck за порушення угоди — подробиці

Власник Cybertruck потрапив до чорного списку Tesla — що трапилося
Tesla жорстко покарала власника за спробу виставити свій новий Cybertruck на продаж. Користувач під ніком Malinecentral повідомив на одному з форумів, що компанія вжила проти нього суворих заходів.
Про це написав Hot Cars.
Річ у тім, що протягом першого року володіння власник не може за власним бажанням перепродати новий Cybertruck. Тому Malinecentral занесли до чорного списку інших продуктів Tesla.
- Tesla скасувала ще два бронювання цього клієнта з поверненням коштів.
- Будь-які майбутні бронювання на суму 100 або замовлення на суму 250 будуть скасовані без повернення коштів.
Malinecentral написав: "Мені не зрозуміло, чи це стосується тільки нового Cybertruck, чи будь-якої Tesla".
Згідно з умовами Угоди про замовлення автомобілів, Tesla також може відсудити у власника неустойку 50 000 доларів.
Як можна перепродати Cybertruck
Якщо у власника є вагома причина для продажу, Tesla розгляне можливість викупу Cybertruck назад з певними умовами.
- Компанія заплатить початкову ціну покупки за вирахуванням 25 центів за кожну милю пробігу.
- Вирахує вартість залежно від зносу.
- Вирахує витрати на ремонт Cybertruck відповідно до косметичних та механічних стандартів Tesla для вживаних автомобілів
У випадку, якщо Tesla відмовиться викупити пікап, компанія може дозволити власнику продати його третім особам самостійно.
Може бути багато причин, чому власник хоче продати свій автомобіль, зокрема проблеми з іржею на кузові Cybertruck, але у будь-якому випадку він повинен на це мати письмову згоду від Tesla.
Раніше ми писали, як автовласник перевірив, чи може Tesla Cybertruck плавати та що з того вийшло.
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