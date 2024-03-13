Як Tesla покарала першого власника Cybertruck за порушення угоди — подробиці

Перепродавати Cybertruck протягом першого року заборонено. Фото: axios.com

Tesla жорстко покарала власника за спробу виставити свій новий Cybertruck на продаж. Користувач під ніком Malinecentral повідомив на одному з форумів, що компанія вжила проти нього суворих заходів.

Про це написав Hot Cars.

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Річ у тім, що протягом першого року володіння власник не може за власним бажанням перепродати новий Cybertruck. Тому Malinecentral занесли до чорного списку інших продуктів Tesla.

Tesla скасувала ще два бронювання цього клієнта з поверненням коштів.

Будь-які майбутні бронювання на суму 100 або замовлення на суму 250 будуть скасовані без повернення коштів.

Malinecentral написав: "Мені не зрозуміло, чи це стосується тільки нового Cybertruck, чи будь-якої Tesla".

Згідно з умовами Угоди про замовлення автомобілів, Tesla також може відсудити у власника неустойку 50 000 доларів.

Як можна перепродати Cybertruck

Якщо у власника є вагома причина для продажу, Tesla розгляне можливість викупу Cybertruck назад з певними умовами.

Компанія заплатить початкову ціну покупки за вирахуванням 25 центів за кожну милю пробігу.

Вирахує вартість залежно від зносу.

Вирахує витрати на ремонт Cybertruck відповідно до косметичних та механічних стандартів Tesla для вживаних автомобілів

У випадку, якщо Tesla відмовиться викупити пікап, компанія може дозволити власнику продати його третім особам самостійно.

Може бути багато причин, чому власник хоче продати свій автомобіль, зокрема проблеми з іржею на кузові Cybertruck, але у будь-якому випадку він повинен на це мати письмову згоду від Tesla.

Раніше ми писали, як автовласник перевірив, чи може Tesla Cybertruck плавати та що з того вийшло.