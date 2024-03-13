Как Tesla наказала первого владельца Cybertruck за нарушение сделки — подробности

Перепродавать Cybertruck в первый год запрещено. Фото: axios.com

Tesla жестко наказала владельца за попытку выставить свой новый Cybertruck на продажу. Пользователь под ником Malinecentral сообщил на одном из форумов, что компания приняла против него суровые меры.

Об этом написал Hot Cars.

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Дело в том, что в течение первого года владения владелец не может по собственному желанию перепродать новый Cybertruck. Поэтому Malinecentral занесли в черный список других продуктов Tesla.

Tesla упразднила еще два бронирования этого клиента с возвратом средств.

Любое предстоящее бронирование на сумму 100 или заказ на сумму 250 будет отменено без возврата средств.

Malinecentral написал: "Мне непонятно, касается ли это только нового Cybertruck, или любой Tesla".

Согласно условиям Соглашения о заказе автомобилей, Tesla также может отсудить у владельца неустойку 50 000 долларов.

Как перепродать Cybertruck

Если у владельца есть веская причина для продажи, Tesla рассмотрит возможность выкупа Cybertruck обратно с определенными условиями.

Компания заплатит начальную цену покупки за вычетом 25 центов за каждую милю пробега.

Высчитает стоимость в зависимости от износа.

Высчитает затраты на ремонт Cybertruck в соответствии с косметическими и механическими стандартами Tesla для подержанных автомобилей

В случае, если Tesla откажется выкупить пикап, компания может разрешить владельцу продать его третьим лицам самостоятельно.

Может быть много причин, почему владелец хочет продать свой автомобиль, в частности, проблемы со ржавчиной на кузове Cybertruck, но в любом случае он должен на это иметь письменное согласие от Tesla.

Ранее мы писали, как автовладелец проверил, может ли Tesla Cybertruck плавать и что из этого вышло.