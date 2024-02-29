Tesla Cybertruck перепродали за 224 000 долларов - как отреагирует Маск

Фанаты Cybertruck бьют ценовые рекорды. Фото: slate.com

Недавно Tesla Cybertruck продали на аукционе за 244 000 долларов, что более чем вдвое дороже розничной цены (120 000 долларов). Что произойдет с этой сверхприбылью и повлияет ли эта продажа на других владельцев Cybertruck.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Пикап был выставлен на аукционе 28 февраля в США. Победителем стал дилер Porsche, предложивший 244 000 долларов. Сам грузовик был в базовой комплектации Foundation Series с полным приводом. Продажа по такой цене свидетельствует о том, что, по крайней мере, несколько человек конкурировали за этот электрокар.

Дело в том, что продажи заводских экземпляров пикапа начались недавно и пока спрос на него превышает предложение.

Кто может получить сверхприбыль

В документах на продажу Cybertruck есть интересный пункт, который требует от всех покупателей пикапа прежде всего предложить Tesla выкуп их грузовика, если они хотят его продать. Только если компания Илона Маска отказывается выкупить пикап, владелец может перепродать его самостоятельно.

Нарушающие этот порядок рискуют получить штраф в размере 50 000 долларов, или (это очень важно!) вернуть "стоимость, полученную в качестве вознаграждения за продажу или передачу, в зависимости от того, какая из этих сумм больше". По сути, Tesla может попытаться получить 124 000 долларов прибыли, что превышает стоимость базовой серии Cybertruck AWD Foundation Series.

Что будет дальше

Сегодня еще нет сообщений о том, что Tesla пытается заставить продавца Cybertruck выполнить сделку. Честно говоря, никто не знает, чем закончится суд, если производство об этом споре туда попадет.

Но этот аукцион может подтолкнуть других владельцев Cybertruck к попыткам сорвать большой куш. Это, в свою очередь, может спровоцировать ответные действия со стороны Tesla.

Ранее в Полтаве нашли автомобиль кустарной работы, похожий на Tesla Cybertruck. Также мы сообщали, что сегодня Cybertruck является самым быстрым электрическим грузовиком в мире.