Tesla Cybertruck перепродали за 224 000 доларів — як відреагує Маск

Фанати Cybertruck б'ють цінові рекорди. Фото: slate.com

Нещодавно Tesla Cybertruck продали на аукціоні за 244 000 доларів, що більш ніж удвічі дорожче за роздрібну ціну (120 000 доларів). Що станеться з цим надприбутком і чи вплине цей продаж на інших власників Cybertruck.

Про це повідомив Cars Coops.

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Пікап був виставлений на аукціон 28 лютого в США. Переможцем став дилер Porsche, який запропонував 244 000 доларів. Сама вантажівка була в базовій комплектації Foundation Series з повним приводом. Продаж за такою ціною свідчить про те, що принаймні кілька людей конкурували за цей електрокар.

Річ у тім, що продажі заводських екземплярів пікапа розпочалися недавно й поки що попит на нього перевищує пропозицію.

Хто може отримати надприбуток

У документах на продаж Cybertruck є цікавий пункт, що вимагає від усіх покупців пікапа насамперед запропонувати Tesla викуп їхньої вантажівки, якщо вони хочуть її продати. Тільки якщо компанія Ілона Маска відмовляється викупити пікап, власник може перепродати його самостійно.

Ті, хто порушує цей порядок, ризикують отримати штраф у розмірі 50 000 доларів, або (це дуже важливо!) повернути "вартість, отриману як винагороду за продаж або передачу, залежно від того, яка з цих сум більша". По суті, Tesla може спробувати отримати 124 000 доларів прибутку, що перевищує вартість базової серії Cybertruck AWD Foundation Series.

Що буде далі

Сьогодні ще немає жодних повідомлень про те, що Tesla намагається примусити продавця Cybertruck виконати угоду. Чесно кажучи, ніхто не знає, чим закінчиться суд, якщо провадження про цей спір туди потрапить.

Але цей аукціон може підштовхнути інших власників Cybertruck до спроб зірвати великий куш. Це, своєю чергою, може спровокувати відповідні дії з боку Tesla.

Раніше в Полтаві знайшли автомобіль кустарної роботи, схожий на Tesla Cybertruck. Також ми повідомляли, що сьогодні Cybertruck є найшвидшою електричною вантажівкою у світі.