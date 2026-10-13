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Головна Авто Виїзд з України 13 жовтня: яка ситуація на пунктах пропуску

Виїзд з України 13 жовтня: яка ситуація на пунктах пропуску

Ua ru
13 жовтня 2026 12:43
Черги на кордоні України 13 жовтня: скільки авто на пунктах пропуску
Черги з автомобілей на кордоні. Фото: ДПСУ

У вівторок, 13 жовтня, на західному кордоні України утворилися черги з легкових автомобілів та автобусів. Найбільше транспорту станом на 09:00 зафіксували на пунктах пропуску "Шегині" — 65 авто, "Устилуг" — 40, "Краківець" — 10. Водіям радять враховувати можливі збої електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 13 жовтня

Сьогодні, 13 жовтня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на трьох контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 13 жовтня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 65 л/а, 0 автоб., 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 13 жовтня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 13 жовтня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години). 

Черги на кордоні з Румунією 13 жовтня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.;
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Біла Церква" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 13 жовтня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
    "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому в Україні не варто купувати електромобіль. Серед основних чинників — відсутність можливості заряджати авто вдома, часті далекі поїздки, невеликі місячні пробіги та ризик значних витрат на ремонт уживаного електрокара.

Також Новини.LIVE аналізували надійність різних поколінь Subaru Forester. У матеріалі розглянули типові технічні проблеми кросовера, зокрема несправності двигуна, коробки передач і підвіски, а також відмінності між роками випуску. 

Польща Румунія автомобіль черги черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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