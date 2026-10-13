Рейтинг надійності Subaru Forester: від гірших до кращих

Subaru Forester 2020 року. Фото: netcarshow.com

Японський кросовер з'явився на ринку в 1997 році й швидко завоював прихильність водіїв. Проте вживані автомобілі Subaru Forester різних років випуску мають суттєві відмінності за показниками надійності. Деякі покоління засмучують власників проблемами з двигуном, коробкою передач та підвіскою. Огляд усіх версій моделі дозволяє виявити найпроблемніші машини та обрати надійний варіант.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Проблемні версії

Четверте покоління (2014–2018) посідає останнє місце через величезну кількість скарг на технічну частину. Моделі 2014 року випуску споживали до 1 л оливи на кожні 1600 км пробігу через конструктивні особливості двигуна. Власники часто стикалися з раптовими ривками машини вперед або заглуханням мотора під час руху. Виробник відкликав машини 2018 року через поломки паливної помпи, а задня підвіска розчарувала зламами пружин.

Третє покоління (2009–2013) отримало більший кузов та нові мотори з варіатором CVT. Проте ця версія запам'яталася високою витратою мастила та непередбачуваною поведінкою гальмівної системи й педалі акселератора. Додатковим фактором ризику стали регулярні відкликання через відмову подушок безпеки під час аварій.

Друге покоління (2003–2008) отримало 2,5-літровий турбомотор та 6-ступеневу механіку. Головним болем власників стали збої системи контролю швидкості з зафіксованими випадками самовільного прискорення. Також передні важелі підвіски часто ламалися через корозію металу.

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Перше покоління (1998–2002) відрізнялося простішою конструкцією та найменшою кількістю скарг. Основною уразливістю 2,5-літрового мотора став постійний витік охолоджувальної рідини через прокладку ГБЦ. Це призводило до швидкого перегріву та пошкодження силового агрегату, хоча моделі 2000 та 2002 років виявилися досить витривалими.

Вдалі генерації

П'яте покоління (2019–2024) пропонує широкий салон, сучасні технології та плавну роботу варіатора. Більшість скарг у цих машинах стосується не силових агрегатів, а занадто крихкого лобового скла. Скло часто тріскається без сильного зовнішнього удару, що спричинило масові судові позови. При цьому екземпляри 2022–2024 років мають найменше скарг серед усіх випущених машин.

Шосте покоління (з 2025) є найновішим і наразі очолює рейтинг надійності. Кросовер зберіг 2,5-літровий опозитний двигун на 180 к.с., але отримав тихіший салон і точніше кермове управління. Оснащення включає 11,6-дюймовий сенсорний екран, цифрове дзеркало заднього огляду та систему кругового огляду на 360 градусів.

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