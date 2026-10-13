Рейтинг надежности Subaru Forester: от худших к лучшим

Subaru Forester 2020 года. Фото: netcarshow.com

Японский кроссовер появился на рынке в 1997 году и быстро завоевал популярность среди водителей. Однако подержанные автомобили Subaru Forester разных годов выпуска существенно различаются по показателям надежности. Некоторые поколения доставляют владельцам неприятности из-за проблем с двигателем, коробкой передач и подвеской. Обзор всех версий модели позволяет выявить самые проблемные машины и выбрать надежный вариант.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Проблемные версии

Четвертое поколение (2014–2018) занимает последнее место из-за огромного количества жалоб на техническую часть. Модели 2014 года выпуска расходовали до 1 л масла на каждые 1600 км пробега из-за конструктивных особенностей двигателя. Владельцы часто сталкивались с внезапными рывками машины вперед или остановкой двигателя во время движения. Производитель отозвал автомобили 2018 года из-за поломок топливного насоса, а задняя подвеска разочаровала поломками пружин.

Третье поколение (2009–2013) получило более широкий кузов и новые двигатели с вариатором CVT. Однако эта версия запомнилась высоким расходом масла и непредсказуемым поведением тормозной системы и педали акселератора. Дополнительным фактором риска стали регулярные отзывы из-за отказа подушек безопасности во время аварий.

Второе поколение (2003–2008) получило 2,5-литровый турбодвигатель и 6-ступенчатую механическую коробку передач. Главной проблемой для владельцев стали сбои системы контроля скорости с зафиксированными случаями самопроизвольного ускорения. Также передние рычаги подвески часто ломались из-за коррозии металла.

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Первое поколение (1998–2002) отличалось более простой конструкцией и наименьшим количеством жалоб. Основным слабым местом 2,5-литрового двигателя стала постоянная утечка охлаждающей жидкости через прокладку ГБЦ. Это приводило к быстрому перегреву и повреждению силового агрегата, хотя модели 2000 и 2002 годов оказались достаточно выносливыми.

Удачные поколения

Пятое поколение (2019–2024) предлагает просторный салон, современные технологии и плавную работу вариатора. Большинство жалоб на эти автомобили касается не силовых агрегатов, а слишком хрупкого лобового стекла. Стекло часто трескается без сильного внешнего удара, что привело к массовым судебным искам. При этом экземпляры 2022–2024 годов имеют наименьшее количество жалоб среди всех выпущенных машин.

Шестое поколение (с 2025 года) является самым новым и на данный момент возглавляет рейтинг надежности. Кроссовер сохранил 2,5-литровый оппозитный двигатель мощностью 180 л.с., но получил более тихий салон и более точное рулевое управление. Оснащение включает 11,6-дюймовый сенсорный экран, цифровое зеркало заднего вида и систему кругового обзора на 360 градусов.

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