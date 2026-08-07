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Головна Авто Черги на кордоні сьогодні: сотні автівок стоять у заторах

Черги на кордоні сьогодні: сотні автівок стоять у заторах

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 12:49
Черги на кордоні 7 черпня: де найбільші затори
Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

У п'ятницю, 7 серпня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 7 серпня

Сьогодні, 7 серпня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 13 контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 7 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 70 л/а, 1 автобуc (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 55 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 65 л/а, 0 автобусів, 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 7 серпня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 40 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 7 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 10 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 30 пішоходів;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 7 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 4 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 7 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що відкриті вікна можуть стати економною альтернативою кондиціонера в автомобілі під час повільної їзди. На швидкості до 70 км/год такий спосіб допомагає охолодити салон без значного впливу на витрату пального. Водночас на швидкості понад 85 км/год відчинені вікна можуть збільшити витрату пального приблизно на 20%, тому на трасі вигідніше користуватися кондиціонером.

Новини.LIVE також писали, що механіки назвали п’ять бензинових двигунів, які вважають надійними, та п’ять проблемних агрегатів. Серед рекомендованих — мотори Volkswagen, Opel, Hyundai/Kia та Nissan, а також 1.4 TSI EA211. До найгірших потрапили Ford 1.0 EcoBoost, BMW 2.0 N20, PSA 1.6 EP6, Hyundai 2.0 G4KD та Mercedes 1.8 M271.

Польща черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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