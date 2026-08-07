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Главная Авто Очереди на границе сегодня: сотни автомобилей стоят в пробках

Очереди на границе сегодня: сотни автомобилей стоят в пробках

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 12:49
Очереди на границе 7 августа: где самые большие пробки
Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В пятницу, 7 августа, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 7 августа

Сегодня, 7 августа, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 13 контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 7 серпня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 70 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 55 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 65 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 7 серпня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 40 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 7 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 30 пешеходов;
  • Вилок — 20 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 7 серпня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 4 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 7 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалыга — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что открытые окна могут стать экономичной альтернативой кондиционеру в автомобиле при медленной езде. На скорости до 70 км/ч такой способ помогает охладить салон без значительного влияния на расход топлива. В то же время на скорости свыше 85 км/ч открытые окна могут увеличить расход топлива примерно на 20%, поэтому на трассе выгоднее пользоваться кондиционером.

Новини.LIVE также писали, что механики назвали пять бензиновых двигателей, которые считают надёжными, и пять проблемных агрегатов. Среди рекомендованных — двигатели Volkswagen, Opel, Hyundai/Kia и Nissan, а также 1.4 TSI EA211. В число худших попали Ford 1.0 EcoBoost, BMW 2.0 N20, PSA 1.6 EP6, Hyundai 2.0 G4KD и Mercedes 1.8 M271.

Польша очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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