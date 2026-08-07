Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Способ охлаждения авто без кондиционера: как сэкономить топливо

Способ охлаждения авто без кондиционера: как сэкономить топливо

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 10:50
Как охладить авто без кондиционера: снизить температуру и сэкономить топливо
Автомобили на дороге с открытыми боковыми окнами. Фото: Новини.LIVE

Использование кондиционера в автомобиле давно стало привычным делом для большинства водителей. Однако его работа создает дополнительную нагрузку на силовой агрегат и заметно повышает расход топлива. Это заставляет искать простые и эффективные альтернативные способы охлаждения салона. Правильные повседневные привычки позволяют сохранить комфорт и существенно сэкономить средства на заправке.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

Экономичный выбор

Автомобильный кондиционер, работающий в жаркие дни, способен увеличить средний расход топлива на 1–2 л/100 км. Для машин с небольшими двигателями эта разница оказывается еще более заметной. Например, у седана Dacia Logan городской расход топлива летом с включенной системой охлаждения достигает 13 л/100 км, тогда как без нее составляет около 9–10 л/100 км.

Классической альтернативой остается проветривание салона через открытые боковые окна. Такой способ лучше всего работает при движении на скоростях до 70 км/ч. В этом режиме воздух в салоне быстро обновляется, а дополнительное аэродинамическое сопротивление от открытых стекол остается минимальным и не приводит к перерасходу топлива.

Нюансы скоростного движения

Ситуация кардинально меняется при выезде на скоростную трассу. По данным исследований инженеров из ассоциации SAE International, езда с опущенными стеклами на скорости свыше 85 км/ч увеличивает расход топлива примерно на 20%.

Читайте также:

При стремительном движении аэродинамическое сопротивление открытых окон создает гораздо большую нагрузку на двигатель, чем компрессор во время работы. В поездках за город на высокой скорости гораздо выгоднее закрыть все окна и включить кондиционер, сохранив обтекаемость кузова.

Ранее Новини.LIVE писали о правиле пяти минут для автомобильного кондиционера. Оно существенно продлевает срок службы оборудования и защищает пассажиров и водителя от болезней.

Также читайте, почему обычная заправка кондиционера в автомобиле бывает опасной. Специалисты подробно объяснили, к каким последствиям приводит небрежное отношение к климатической системе.

авто топливо экономия автомобиль топливо кондиционер
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации