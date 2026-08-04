Правило пяти минут: как сохранить кондиционер в авто и здоровье водителя

Обслуживание автомобильного кондиционера. Фото: mrpaintauto.lk

Необычная жара заставляет водителей активно пользоваться автомобильным кондиционером для комфортных поездок. Большинство просто устанавливает нужную температуру и выключает систему вместе с остановкой двигателя. Однако существует простое правило пяти минут, которое существенно продлевает срок службы оборудования и защищает пассажиров от простуд.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Защита системы

Правило заключается в отключении охлаждения примерно за 5 минут до прибытия в конечную точку. При этом сам вентилятор должен продолжать работать до остановки двигателя. Такая мера позволяет воздушному потоку высушить испаритель, на котором во время работы системы активно скапливается конденсат.

Если выключить кондиционер одновременно с двигателем, испаритель останется влажным. Влажная и теплая среда является идеальным местом для размножения бактерий и грибков, которые вызывают неприятный запах и запотевание стекол при следующем запуске. Регулярная сушка испарителя предотвращает появление микроорганизмов и делает воздух в салоне безопасным для здоровья.

Комфорт пассажиров

Отключение кондиционера за несколько минут до окончания поездки немного повышает температуру в салоне. Это позволяет организму адаптироваться к жаре на улице и избежать температурного шока при выходе из автомобиля. Резкий перепад температур нередко становится причиной болезней, тогда как плавная адаптация бережет иммунитет.

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Перед включением кондиционера специалисты также советуют проветрить раскаленный салон, открыв окна или двери на несколько секунд. Это быстро снижает температуру на несколько градусов и уменьшает нагрузку на систему. Регулярная замена фильтров и антибактериальная обработка в сочетании с правильным выключением гарантируют долговечную работу системы.

Ранее Новини.LIVE писали о ценах на заправку автомобильных кондиционеров в 2026 году. Окончательная стоимость обслуживания климатической системы зависит от места проведения работ и технических особенностей транспортного средства.

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