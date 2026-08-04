Правило п'яти хвилин: як зберегти кондиціонер авто та здоров'я водія

Обслуговування кондиціонера авто. Фото: mrpaintauto.lk

Аномальна спека змушує водіїв активно використовувати автомобільний кондиціонер для комфортних поїздок. Більшість просто виставляє потрібну температуру та вимикає систему разом з зупинкою двигуна. Проте існує просте правило п'яти хвилин, яке суттєво продовжує термін служби обладнання та захищає пасажирів від застуд.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Захист системи

Правило полягає у вимкненні охолодження приблизно за 5 хвилин до прибуття в кінцеву точку. При цьому сам вентилятор повинен продовжувати працювати до зупинки мотора. Така маніпуляція дозволяє потоку повітря висушити випарник, на якому під час роботи системи активно накопичується конденсат.

Якщо вимкнути кондиціонер разом з двигуном, випарник залишається вологим. Вогке та тепле середовище є ідеальним місцем для розмноження бактерій і грибків, які викликають неприємний запах та запотівання скла під час наступного запуску. Регулярне сушіння випарника запобігає появі мікроорганізмів та робить повітря в салоні безпечним для здоров'я.

Комфорт пасажирів

Вимкнення охолодження за кілька хвилин до завершення поїздки трохи підвищує температуру в салоні. Це дозволяє організму адаптуватися до спеки на вулиці та уникнути температурного шоку при виході з автомобіля. Різкий перепад температур нерідко стає причиною хвороб, тоді як плавна адаптація береже імунітет.

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Перед увімкненням кондиціонера фахівці також радять провітрити розпечений салон, відкривши вікна або двері на кілька секунд. Це швидко збиває температуру на кілька градусів та зменшує навантаження на систему. Регулярна заміна фільтрів та антибактеріальна обробка разом з правильним вимкненням гарантують довговічну роботу системи.

Раніше Новини.LIVE писали, які ціни на заправку автомобільних кондиціонерів у 2026 році. Кінцева вартість обслуговування кліматичної системи залежить від місця проведення робіт та технічних особливостей транспортного засобу.

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