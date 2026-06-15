Чому кондиціонер авто не охолоджує салон після заправки фреоном

Система кондиціонування авто. Колаж: Новини.LIVE

Влітку ситуація, коли автомобільний кондиціонер відмовляється охолоджувати салон одразу після відвідин сервісу, є поширеною проблемою. Багато водіїв вважають, що заповнення системи робочим газом автоматично розвʼязує будь-які негаразди з кліматом. Проте звичайна заправка холодоагентом виявляється марною, якщо з дефлекторів продовжує йти гаряче повітря. Причина криється значно глибше, ніж банальна нестача фреону.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Master Shop.

Технічні несправності

Найчастішою причиною відмови стає миттєвий витік газу через повну розгерметизацію контуру. Тріщини в металевих трубках, мікропроколи радіатора або повністю зношені гумові ущільнювачі дозволяють фреону вийти назовні за лічені хвилини. Ознакою такої біди є поява маслянистих плям у місцях з'єднань. Іншим серйозним чинником виступає поломка самого компресора, який повинен створювати тиск у системі. При виході з ладу його поршневої групи або електромагнітної муфти робоча суміш просто стоїть на місці.

Порушити роботу клімату може і звичайний дорожній бруд, який щільним шаром покриває стільники переднього радіатора кондиціонера. Через забитий пухом та пилом конденсор фреон не здатний охолодитися і перетворитися з газу на рідину, що змушує захисну автоматику повністю вимикати систему через перегрів. Аналогічний ефект виникає при поломці електричного вентилятора обдуву, через що прохолода з'являється лише під час швидкого руху трасою, а в міських заторах зникає.

Помилки обслуговування

Сучасні автомобілі останніх поколінь вкрай чутливі до точної специфікації заправлених речовин. Якщо під капотом машини передбачено використання нового екологічного газу R1234yf, а на випадковій точці заради економії закачали старий R134a, система негайно заблокується через неправильний тиск.

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Також у випадкових майстернях у контур може потрапити неякісний сурогат з високим вмістом повітря та вологи, який не має потрібних фізичних властивостей для створення холоду.

Як перевірити

Перевірити якість проведених робіт можна самостійно прямо на місці приймання автомобіля. Для цього слід увімкнути кондиціонер на мінімум і вставити електронний термометр у центральний повітропровід: за кілька хвилин температура повинна впевнено опуститися до +5–8 °C.

Також можна перевірити магістралі під капотом тактильним методом. При правильній роботі товста трубка низького тиску моментально стає крижаною та покривається конденсатом, а тонка трубка високого тиску має бути відчутно гарячою.

Раніше Новини.LIVE писали, як кондиціонер в авто може зламати двигун. Більшість водіїв вважають кондиціонер незалежним вузлом, проте він безпосередньо впливає на мотор, позаяк компресор отримує обертання та енергію від колінчастого валу через пасок.

Також читайте, чи є сенс вимикати кондиціонер в авто, щоб заощадити бензин. Альтернатива у вигляді відкритих вікон автомобіля не лише неефективна, вона може бути небезпечною.