Почему кондиционер в авто не охлаждает салон после заправки фреоном

Система кондиционирования автомобиля. Коллаж: Новости.LIVE

Летом ситуация, когда автомобильный кондиционер перестает охлаждать салон сразу после посещения сервиса, является распространенной проблемой. Многие водители считают, что заправка системы хладагентом автоматически решает любые проблемы с климат-контролем. Однако обычная заправка хладагентом оказывается бесполезной, если из дефлекторов продолжает идти горячий воздух. Причина кроется гораздо глубже, чем банальная нехватка фреона.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Master Shop.

Технические неисправности

Наиболее частой причиной отказа становится мгновенная утечка газа из-за полной разгерметизации контура. Трещины в металлических трубках, микропроколы радиатора или полностью изношенные резиновые уплотнители позволяют фреону выйти наружу за считанные минуты. Признаком такой беды является появление маслянистых пятен в местах соединений. Другим серьезным фактором выступает поломка самого компрессора, который должен создавать давление в системе. При выходе из строя его поршневой группы или электромагнитной муфты рабочая смесь просто стоит на месте.

Нарушить работу климатика может и обычная дорожная грязь, которая плотным слоем покрывает соты переднего радиатора кондиционера. Из-за забитого пухом и пылью конденсатора фреон не может охладиться и превратиться из газа в жидкость, что заставляет защитную автоматику полностью отключать систему из-за перегрева. Аналогичный эффект возникает при поломке электрического вентилятора обдува, из-за чего прохлада появляется только во время быстрого движения по трассе, а в городских пробках исчезает.

Ошибки в обслуживании

Современные автомобили последних поколений крайне чувствительны к точной спецификации заправленных веществ. Если под капотом машины предусмотрено использование нового экологичного газа R1234yf, а в случайной точке ради экономии закачали старый R134a, система немедленно заблокируется из-за неправильного давления.

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Также в случайных мастерских в контур может попасть некачественный суррогат с высоким содержанием воздуха и влаги, который не обладает необходимыми физическими свойствами для создания холода.

Как проверить

Проверить качество проведенных работ можно самостоятельно прямо на месте приема автомобиля. Для этого следует включить кондиционер на минимум и вставить электронный термометр в центральный воздуховод: через несколько минут температура должна уверенно опуститься до +5–8 °C.

Также можно проверить магистрали под капотом тактильным методом. При правильной работе толстая трубка низкого давления моментально становится ледяной и покрывается конденсатом, а тонкая трубка высокого давления должна быть ощутимо горячей.

Ранее Новини.LIVE писали, как кондиционер в авто может сломать двигатель. Большинство водителей считают кондиционер независимым узлом, однако он напрямую влияет на двигатель, поскольку компрессор получает вращение и энергию от коленчатого вала через ремень.

Также читайте, есть ли смысл выключать кондиционер в автомобиле, чтобы сэкономить бензин. Альтернатива в виде открытых окон автомобиля не только неэффективна, но и может быть опасной.