Які ціни на заправку автомобільних кондиціонерів у 2026 році

Заправка кондиціонера. Фото: @HelpfulDIY

Підтримання комфортної температури в салоні автомобіля вимагає регулярного догляду за кондиціонером. Кінцева вартість обслуговування кліматичної системи залежить від місця проведення робіт та технічних особливостей транспортного засобу. У спеціалізованих сервісах процедура проходить у кілька обов'язкових етапів, починаючи від викачування залишків старої суміші та перевірки контуру на герметичність. Особливо важливим є процес вакуумування для видалення повітря та прихованої вологи, яка взимку може перетворитися на лід і повністю зруйнувати внутрішні деталі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Факти ICTV.

Актуальні розцінки

Середня вартість заправки кондиціонера для легкових машин на українських станціях технічного обслуговування коливається в межах від 800 до 2500 грн. Цей прайс розрахований на масові автомобілі 1995–2020 років випуску, які використовують найпоширеніший та найдоступніший тип холодоагенту R134a.

Для сучасних моделей преміумкласу та нових машин цінник помітно вищий і становить від 2000 до 4500 грн. Додатково сервіси пропонують послугу антибактеріального очищення за 300–500 грн та діагностику цілісності магістралей за кілька сотень гривень.

Поступове підвищення тарифів зумовлене стабільним подорожчанням самого робочого газу на ринку, а також зростанням витрат компаній на сучасне високоточне обладнання. Головним критерієм формування ціни виступає саме рік випуску техніки, позаяк автомобільні заводи в різний час впроваджували абсолютно несхожі системи. Старий фреон R12 з машин початку 1990-х років зараз практично зник з ужитку, тоді як у більшості свіжих модифікацій після 2017 року застосовується дорогий екологічний газ R1234yf або складна система на вуглекислому газі.

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Нерозумна альтернатива

Багато автовласників заради економії намагаються виконати процедуру самостійно, купуючи готові хімічні набори в магазинах. Окремий балон фреону об'ємом 650 мл коштує близько 750–850 грн, а повний комплект зі шлангами, кранами, манометром та базовими перехідниками обійдеться мінімум у 1500 грн. Проте кустарний метод без використання професійних інструментів часто стає причиною серйозних поломок через неможливість точно проконтролювати внутрішній тиск.

Помилка у дозуванні речовини призводить або до недостатнього, або до надлишкового заповнення контуру, що моментально створює критичне навантаження на компресор. Ремонт або заміна цього вузла обходиться в рази дорожче, ніж візит до кваліфікованих майстрів.

Для подовження терміну служби кондиціонера експерти рекомендують регулярно міняти салонний фільтр, періодично запускати систему навіть узимку для змащення деталей та ніколи не вмикати максимальний обдув одразу після запуску двигуна.

Раніше Новини.LIVE писали, чому кондиціонер авто не охолоджує салон після заправки фреоном. Причина криється значно глибше, ніж банальна нестача газу.

Також читайте, як кондиціонер в авто може зламати двигун. Річ у тім, що він безпосередньо впливає на мотор, позаяк компресор отримує обертання та енергію від колінчастого валу через пасок.