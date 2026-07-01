Як не застудитися через кондиціонер в авто: типові помилки водіїв

Автомобільний кондиціонер. Колаж: Новини.LIVE

Перші симптоми застуди влітку часто з'являються не через віруси. Справжньою причиною стає невміле використання автомобільного кондиціонера під час спеки. Зазвичай проблеми починаються через екстремальне охолодження салону та ігнорування простих правил безпеки. Розумний підхід до налаштування системи вентиляції дозволить зберегти здоров'я та забезпечить комфортну поїздку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autokult.

Температурний режим

Автоматичний клімат-контроль дозволяє легко керувати погодою в салоні, але під час коротких поїздок не варто виставляти занадто низьку температуру. Фахівці радять тримати різницю між вулицею та салоном у межах 5 °C. Наприклад, якщо ззовні термометр показує 30 °C, всередині краще встановити близько 25 °C.

Занадто різкий перепад температур під час виходу з машини на спеку створює серйозне навантаження на організм. Проте перегрівати кабіну також небезпечно, адже спека погіршує реакцію та концентрацію водія. За даними експертів, час відповіді на небезпеку в салоні з температурою 27 °C є на 22% довшим, ніж за комфортних 21 °C.

Останні кілометри

Під час тривалих подорожей, коли повітря в машині значно холодніше за вуличне, варто застосовувати тактику останніх кілометрів. Достатньо вимкнути охолодження за кілька кілометрів до фінішу, залишивши працювати лише звичайний вентилятор. Салон почне поступово прогріватися, що захистить водія та пасажирів від температурного шоку на фініші.

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Подібний метод корисний і для технічного стану кліматичної системи. Після вимкнення кондиціонера на випарнику починає активно накопичуватися волога. Якщо вона залишається всередині, у вентиляції швидко з'являється небезпечний грибок, а потік теплого повітря наприкінці поїздки допомагає ефективно осушити систему.

Правильний старт

Спрямовувати потоки крижаного повітря прямо в обличчя категорично заборонено. Тимчасове полегшення швидко призведе до запалення горла або проблем з пазухами носа, тому дефлектори краще відвернути вбік. Тоді прохолода розподілиться по салону значно рівномірніше.

Якщо автомобіль довго стояв на сонці, повітря всередині може прогрітися до 50 °C або навіть 60 °C. Одразу запускати кондиціонер на максимум немає сенсу. Доцільніше спочатку відчинити вікна, проїхати кілька сотень метрів для провітрювання, а вже потім вмикати кліматичну систему та закривати скло.

Раніше Новини.LIVE писали, які ціни на заправку автомобільних кондиціонерів у 2026 році. Кінцева вартість обслуговування кліматичної системи залежить від місця проведення робіт та технічних особливостей транспортного засобу.

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