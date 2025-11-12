Кондиціонер вживаного авто: чи треба заправляти після купівлі

Водій вмикає кондиціонер. Фото: freepik.com

Для комфорту та чистоти повітря в салоні велике значення має автомобільний кондиціонер, але для ефективної роботи він потребує регулярного обслуговування. Якщо у щойно купленому вживаному автомобілі не вистачає свіжості, система, ймовірно, потребує дозаправки холодоагентом.

Про це написав Avtoto.

Реклама

Читайте також:

Регулярна заправка

Основна причина зниження ефективності кондиціонера — втрата холодоагенту, що відбувається через природне випаровування та мікроскопічні витоки (через знос ущільнень та трубок). Це нормальний процес, але він критично впливає на роботу системи. Вібрації та високі зовнішні температури прискорюють цей знос.

Якщо систему не обслуговувати, компресор починає працювати гірше, що може призвести до його передчасного виходу з ладу. Регулярна перевірка та заправка є обов’язковими.

Вплив кондиціонера на авто

Ефективна система вимагає менше енергії від двигуна, що зменшує витрату палива.

Оптимальний рівень холодоагенту захищає компресор від перегріву та зносу.

Своєчасна заправка запобігає заклинюванню компресора та втраті герметичності ущільнень, які можуть призвести до ремонту вартістю в тисячі гривень.

Загальною рекомендацією є заправка кондиціонера кожні два роки, хоча варто орієнтуватися на вказівки виробника.

Ознаки, що вказують на необхідність заправки:

кондиціонер гірше охолоджує повітря;

незвичний шум може свідчити про знос компресора.

Також читайте:

Чому взимку обов’язково потрібно вмикати кондиціонер в авто

Як запустити кондиціонер авто після тривалого простою

Який штраф за несправний кондиціонер в авто

Вартість заправки в Україні

У 2025 році середні ціни повної перевірки системи, вакуумування та заправки кондиціонера стандартним холодоагентом становить: